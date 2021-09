Guardianes de la galaxia 3: Nébula y Gamora serán las protagonistas, dice Seth Green

Más allá del 2021 y de la televisión, Marvel continúa trabajando en diversos proyectos fílmicos para su Universo Cinematográfico. Dentro de sus próximos lanzamientos, sin duda, Guardianes de la galaxia vol.3 es uno de los más esperados. Si bien Chris Pratt retomará su icónico papel de Star Lord, el protagonismo del filme podría enfocarse en otros personajes.

Guardianes de la galaxia es una de las franquicias más queridas por los fanáticos del UCM. Foto: Marvel Studios

El portal especializado ComicBook.com consultó a Seth Green sobre qué podrían esperar los fanáticos acerca de una potencial aparición de su personaje, Howard the duck, en la nueva secuela del equipo galáctico. No obstante, pese a que aún desconoce el status del particular pato, el actor reveló un curioso dato sobre la trama del film.

“No sé si Howard forma parte de ella, no he oído nada al respecto. Lo único que sé es que es la historia de las chicas, es la historia de las hermanas, que es la historia de Gamora y Nébula. Así que no sé si es una precuela, o si sale en la nueva línea temporal que se ha astillado tras el atraco al tiempo. Honestamente, no sé nada al respecto. No me dolería que Howard no fuera un personaje central en la historia de las hermanas”, precisó.

Si bien Green no se sabe en qué línea temporal está situado el largometraje, el propio director James Gunn ya había declarado que su última cinta para Marvel estará situada luego de los acontecimientos de Avengers: endgame. Además, se conoce que el cineasta también está trabajando en un Holiday Special de Guardianes de la Galaxia, que se estrenará en diciembre de 2022, a través de Disney Plus.

Pese a la naturaleza de ser solo un especial festivo, Gunn dice que aquella producción servirá como un puente entre el volumen 2 y el volumen 3 de su trilogía galáctica.

¿Cuándo se estrena Guardianes de la galaxia vol. 3?

Según indican diversos portales especializados, Guardianes de la galaxia vol. 3 tendría su arribo a las salas de cine el 5 de mayo de 2023, de no presentarse algún retraso propio o externo a la situación sanitaria actual.