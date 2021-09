El juego del calamar fue acusado de plagiar la película japonesa As the gods will

Son muchas las series que se basaron en diferentes materiales audiovisuales para dar origen a historias únicas. No obstante, la línea entre la inspiración y la copia suele ser muy delgada, por lo que se debe tener mucho cuidado con la obra final. Ahora, tras el reciente estreno de El juego del calamar en Netflix, han salido a la luz diversos comentarios en redes sociales que acusan al programa de plagiar otra producción asiática.

El juego del calamar, ficción surcoreana creada por Hwang Dong-hyuk, coloca a un grupo de personas que necesitan urgentemente dinero para resolver sus problemas. Para lograrlo, tendrán que pasar los niveles de diversos juegos infantiles; no obstante, perder significaría dar tu vida a cambio.

Pese a que la historia puede guardar similitud con otras producciones como Alice in borderland y Sweet home, algunos cibernautas señalaron (vía Tomatazos) que Squid game tiene dos escenas muy parecidas a la película As the gods will de Takashi Miike.

La primera secuencia sería cuando aparece un robot gigante en forma de niña y la segunda la del reloj en cuenta regresiva. Ambas partes se asemejarían en lo visual y narrativo, según los comentarios.

El director de El juego del calamar responde a críticas sobre plagio

Ante lo ocurrido, Hwang Dong-hyuk explicó para el medio The Straits Times que su obra la desarrolló entre los años 2008 y 2009, años anteriores de As the gods will, cuya trama está basada en el manga homónimo publicado en 2011.

“Es cierto que los primeros momentos son similares, pero después de eso, no hay similitudes. Pero si tuviera que decirlo, diría que lo hice primero”, señaló el autor.

El director también aclaró que él sabía que las escenas eran muy parecidas y recalcó que no era más que una coincidencia. Asimismo, manifestó que la serie ya la tenía escrita antes de As the gods will, pero no fue hasta que Netflix aceptó producir su creación, que sacó a la luz su historia.