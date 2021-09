Netflix, TUDUM: dónde y cuándo ver la convención ONLINE para fans

TUDUM no es solo el icónico sonido de la intro en los títulos originales de Netflix; también es el próximo evento virtual del gigante del streaming. De hecho, la plataforma apunta a esta convención online como una de sus mayores apuestas en lo que va del año. Ello, debido a que será donde presentarán las mayores novedades de tus series y películas favoritas. Desde Stranger Things, hasta La casa de papel y mucho más. A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber.

TUDUM de Netflix: ¿qué es?

Los fanáticos están emocionados por las novedades que verán en TUDUM. Foto: composición/Netflix

A principios de este mes, Netflix lanzó un sitio web para el TUDUM con el fin de entusiasmar a sus millones de suscriptores a que puedan participar en su masivo evento. En esta convención virtual se lanzarán diversas actualizaciones en torno a las películas y series más aclamadas de la plataforma.

De esa manera, los fans de programas como Stranger Things, La casa de papel, The Witcher, The crown, Emily in Paris, y mucho más, podrían ver clips exclusivos o algún otro tipo de emocionantes adelantos.

TUDUM - tráiler oficial

¿Cuándo se realizará el TUDUM de Netflix?

De acuerdo con el sitio web de TUDUM, el encuentro virtual tendrá lugar este sábado 25 de setiembre.

TUDUM Netflix 25 de septiembre. Foto: captura de Youtube

TUDUM de Netflix: horarios de transmisión online

TUDUM iniciará su transmisión desde las 9.00 a. m. (hora del Pacífico). No obstante, los admiradores podrán acceder a las antesalas especiales a partir de las 5.00 a.m. (hora del Pacífico).

Antesalas especiales de TUDUM. Foto: Netflix

Links para ver gratis el TUDUM de Netflix

Debido a que está enfocado en los fanáticos de Netflix, podrás ver el TUDUM de manera gratuita a través de los canales en YouTube de la plataforma de streaming. Asimismo, podrá ser visto a través de Twitter y Twitch.

Cronograma de participación

El cronograma de participación de TUDUM ya fue presentado. A continuación, te dejamos la programación del evento de Netflix:

Primera hora.

tudum, netflix

tudum, netflix

¿Quiénes participarán en el TUDUM de Netflix?

La lista de participantes del evento es gigantesca, pues se incluye a estrellas como Chris Hemsworth, Millie Bobby Brown, Halle Berry, John Cho, Idris Elba, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jung Hae-in, Regina King, Jennifer Lawrence, Álvaro Morte, Song Kang, Elliot Page, Adam Sandler, Maite Perroni, Zazie Beetz, Zack Snyder, Omar Sy, Charlize Theron y muchas más.