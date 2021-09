Tudum de Netflix: ¿qué series participan y cuando se transmite?

Tudum: el evento global para fans de Netflix se llevará a cabo este sábado 25 de septiembre. La ceremonia, que contará con un promedio de tres horas de transmisión, presentará a los más fieles seguidores de la plataforma de series y películas material exclusivo vinculado a los actores que estarán presentes.

Se presentarán más de 145 estrellas y 100 series y películas en el evento Tudum, lo cual incluye avances y exclusivas de algunas de las temporadas nuevas más populares, como Stranger things, Bridgerton, The witcher, La casa de papel y Cobra Kai; además de las películas más exitosas, como Alerta roja, No miren arriba, Misión de rescate, Más dura será la caída, La vieja guardia, y más.

Qué es Tudum de Netflix

Tudum se trata de una convención online titulada así en honor a la icónica onomatopeya del sonido inicial de la aplicación de streaming cuando ingresas a su plataforma. Este encuentro ha despertado la curiosidad de los fanáticos debido a que en su primer tráiler oficial aparecen diversas estrellas, desde Millie Bobby Brown (Strangers things) y Álvaro Morte (La casa de papel), hasta Chris Hemsworth (Misión rescate) y Dwayne Johnson (Alerta roja).

El evento virtual dará inicio a las 9 a. m. (hora del Pacífico), 10 a. m. (hora de la ciudad de México, CST), 4 p. m. (hora del meridiano de Greenwich) y 1 a. m. (hora de Japón y Corea). La transmisión se podrá seguir a través de los canales de Netflix en YouTube de todo el mundo.

Entre las actividades habrán antesalas especiales donde se destacarán algunas series y películas coreanas e indias; además de contenido de anime a partir de las 6 a. m. (hora del Pacífico), 9 a. m. (hora del este), 1 p. m. (hora del meridiano de Greenwich) y 9 p. m. (hora de Japón y Corea) en sus canales específicos: Netflix Anime, Netflix India y Netflix The Swoon (Korea).

Antesalas especiales de Tudum. Foto: Netflix

Quiénes participarán en Tudum de Netflix

La lista de participantes es inmensa y reúne a más de cien actores entre las tres horas, así como quienes serán los anfitriones de la presentación. La comediante Lilly Singh será la encargada de la primera hora, que incluye un clip exclusivo de la nueva película de acción Alerta roja, contenido reservado de las más recientes temporadas de Bridgerton y Ozark, y una sorpresa especial de la icónica serie Stranger Things.

Para la segunda hora, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin, las estrellas de Stranger things, ofrecerán a los fans los primeros vistazos a Sandman, Vikingos: Valhalla y la temporada 4 de Cobra Kai. Además, se presentará un adelanto de la nueva película Misión de rescate, una mirada exclusiva a la secuencia de apertura de Cowboy Bebop, y un panel de estrellas de Netflix, entre ellas Charlize Theron, Regina King y Zazie Beetz, quienes estarán acompañadas de Bozoma Saint John, la directora de Marketing de Netflix, como moderadora.

Finalmente, Nicola Coughlan de Bridgerton será la maestra de ceremonia durante la tercera y última hora del evento, en la que se darán algunos anuncios destacados, como el primer adelanto y la revelación de la fecha de estreno de la temporada 2 de Emily en París, un saludo especial de la nueva reina Isabel II de The crown, un clip especial de la nueva película No miren arriba, un video detrás de cámaras con el elenco de The umbrella academy, el debut del tráiler de El ejército de los ladrones, además de adelantos y noticias de última hora sobre The witcher.

Series y películas Tudum de Netflix

Esta es una lista de algunos de los contenidos que presentarán algunas novedades:

Aggretsuko

Amor de gata

A través de mi ventana

Arcane

El ejército de los ladrones

Big Mouth

Bridgerton

Bright: alma de samurái

Herida

El caso Hartung

Cobra Kai

Colin en blanco y negro

Cowboy Bebop

The crown

Oscuro deseo

No miren arriba

Emily en París

Misión de rescate

Finding Anamika

El piso es lava

Más dura será la caída

Rumbo al infierno

Heeramandi

Human resources

Interceptor

Trabajo incógnito

La casa de papel

La vieja guardia

Ozark

Maldivas

Mi nombre

Nuevo mundo

Pretty guardian Sailor Moon eternal: la película

Rebelde

Ritmo salvaje

Alerta roja

The sandman

Sex education

Mar de la tranquilidad

Soy Georgina

Stranger things

Super crooks

Ultraman

The umbrella academy

Vikingos: Valhalla

The witcher

The witcher: blood origin

Young, famous and african

Actores en Tudum de Netflix

La lista de participantes del evento incluye a estrellas como Halle Berry, Zazie Beetz, Millie Bobby Brown, John Cho, Idris Elba, Kevin Hart, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Jung Hae-in, Song Kang, Regina King, Jennifer Lawrence, Álvaro Morte, Elliot Page, Adam Sandler, Maite Perroni, Zack Snyder, Omar Sy, Charlize Theron, Jennifer Aniston, Jonathan Bailey, Jason Bateman, Manolo Cardona, Henry Cavill, Lily Collins, Nicola Coughlan, Madhuri Dixit, Idris Elba, Nathalie Emmanuel, Ralph Macchio, Jonathan Majors y muchos más.

Entre los actores más esperados se encuentran: Charlize Theron, quien contará detalles exclusivos sobre la segunda parte de la película La vieja guardia; Henry Cavill, quien traerá un adelanto especial de The witcher; y Millie Bobby Brown y el cast de Stranger things.

Tudum lineup. Foto: Netflix/Screen Rant

Cronograma de Tudum de Netflix

A continuación, te presentamos el cronograma completo del evento inaugural para los fans de Netflix: Tudum.

Programación del evento Tudum de Netflix. Foto: Tudum

Programación del evento Tudum de Netflix. Foto: Tudum