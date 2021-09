Super Mario Bros: Chris Pratt y Anya Taylor-Joy protagonizarán película animada

A través de su cuenta oficial en Twitter, Nintendo acaba de anunciar al reparto oficial de la película animada de Super Mario Bros , un nuevo proyecto que vendrá no solo de la mano de la desarrolladora de videojuegos, sino que será un trabajo conjunto con Illumination, la división de Universal Pictures responsable de éxitos como La vida secreta de tus mascotas y Mi villano favorito. En ese sentido, la publicación anuncia a Chris Pratt en el rol protagónico del fontanero más famoso de todos los tiempos.

Asimismo, el resto del elenco lo completan Anya Taylor-Joy (Princess Peach) Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) y Sebastian Maniscalco (Spike).

Super Mario Bros ya tiene elenco oficial para su adaptación animada. Foto: Twitter/@NintendoAmerica

El largometraje de animación será dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic, reconocidos por su trabajo en Teen titans go! y Teen titans go! To the movies. El cineasta emplea un guion elaborado por Matthew Fogel, cuyo desempeño en el campo tiene como mejores ejemplos a La gran aventura LEGO 2 y a Minions: el ascenso de Gru. Por su parte, Chris Meledandri, fundador y CEO de Illumination, y Shigeru Miyamoto, el legendario creador de Mario, producirán el film. Así lo informó The Hollywood Reporter.

Chris Pratt dará voz a Mario Bros, mientras que Anya Taylor-Joy interpretará a la princesa Peach. Foto: Nintendo

“Mario y Luigi son dos de los héroes más queridos de toda la cultura popular, y nos sentimos honrados de tener la oportunidad única de trabajar tan estrechamente con Shigeru Miyamoto y el equipo ampliamente imaginativo de Nintendo para dar vida a estos personajes en una película de animación, diferente a cualquier película que Illumination haya hecho hasta la fecha”, precisó Meledandri en un comunicado.

“Estamos colaborando con Chris (Meledandri) y su experimentado equipo para crear no solo una película con licencia de los personajes, sino una nueva pieza de entretenimiento que dé vida a Super Mario Bros en la pantalla y que permita a todo el mundo disfrutar, conozca o no el juego”, detalló Miyamoto en la notificación.

“La producción hasta ahora es constructiva y va muy bien, y ambas partes están aprendiendo mucho la una de la otra. Pedimos humildemente a los fans que esperen un poco más para el estreno, y esperamos que tengan ganas de ver a los personajes únicos de Super Mario Bros en la gran pantalla”, agregó.

¿Cuándo se estrena la película animada de Super Mario Bros?

El mencionado tuit especifica que la película animada de Super Mario Bros llegará a la pantalla grande el 21 de diciembre de 2022.