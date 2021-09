Spencer, tráiler oficial: Kristen Stewart se luce como Lady Di en película de Pablo Larraín

Luego de un primer arribo en Venecia 78, Spencer se ha ganado el corazón de la crítica y de los espectadores gracias a la convincente actuación de Kristen Stewart como Lady Di. El film, dirigido por el cineasta chileno Pablo Larraín, ha incrementado las expectativas en torno a su estreno luego de que diversos portales especializados como Variety han indicado que podría convertirse en una fuerte contendiente para la próxima edición de los Premios Oscar.

Kristen Stewart interpreta a Lady Di en Spencer. Foto: Neon.

De hecho, Larraín no es ajeno a gran gala de las estatuillas doradas, ya que en 2013 estuvo nominado a mejor película de habla no inglesa por su cinta No, protagonizada por Gael García Bernal. Por lo pronto, el tráiler oficial de Spencer acaba de ser publicado, y finalmente, para alegría de los fanáticos, se confirma que su lanzamiento comercial se dará en noviembre de este año.

El clip, de poco más de dos minutos, destaca algunos de los prometedores comentarios que ha recibido la producción. “Kristen Stewart es extraordinaria”, comenta Time Out. Por su parte, The Guardian indica que el relato es “rico y embriagador y en conjunto magnífico”. Asimismo, First showing reconoce que es “una obra de arte cinematográfica”.

Por otro lado, en cuanto a las mentes brillantes detrás de su realización, ha trascendido que el largometraje está guionizado por Steven Knight, creador del exitoso drama inglés Peaky blinders. Además, se sabe que su reparto—además de Stewart— cuenta con la participación de Jack Farthing, Olga Hellsing, Amy Manson, Anne Boleyn y Niklas Kohrt.

Spencer está guionizada por Steven Knight, creador del exitoso drama inglés Peaky blinders. Foto: Neon

Spencer – sinopsis oficial

El matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos hace tiempo que se ha enfriado. Aunque abundan los rumores de amoríos y de divorcio, la paz está ordenada para las festividades navideñas en la finca de la Reina en Sandringham. Hay que comer y beber, disparar y cazar. Diana conoce el juego. Pero este año, las cosas serán profundamente diferentes. Spencer es una imaginación de lo que podría haber ocurrido durante esos fatídicos días.

¿Cuándo se estrena Spencer?

De acuerdo con el material audiovisual presentado anteriormente, Spencer llegará a la pantalla grande el 5 de noviembre de este año.