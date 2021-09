The mother en Netflix: Gael García Bernal se une a Jennifer Lopez en impactante thriller

Netflix continúa apostando por su contenido original. En este caso, el gigante del streaming lanzará The mother, un thriller criminal que tendrá como protagonista a Jennifer Lopez. No obstante, pese a que el film aún está en primeras etapas de desarollo, Variety ha anunciado que el actor mexicano Gael García Bernal, Joseph Fiennes, y Omari Hardwick participan en la cinta junto con Paul Raci, nominado al Óscar por Sound of metal, y Lucy Paez.

Jennifer Lopez tuvo una destacada participación en Shades of blue, un drama policial de la NBC. Foto: NBC

Este nuevo proyecto del streamer estará dirigido por Niki Caro, reconocida por su trabajo en el remake de Mulan para Disney, y Un refugio inesperado. La cineasta trabajará sobre un guion elaborado por Misha Green, showrunner de Lovecraft country. Debido a ello, los fanáticos están emocionados por ver el resultado de una producción liderada por reconocidas figuras femeninas de la industria cinematográfica.

A la vez,, el citado medio confirma que The mother es la primera película que sale del nuevo acuerdo entre Nuyorican Productions de López y Netflix. Asimismo, ha trascendido que la intérprete de “On the floor” produce el largometraje a través de su firma junto con Elaine Goldsmith Thomas y Benny Medina. Por su parte, Roy Lee y Miri Yoon producen para Vertigo Entertainment, junto aconGreen y Marc Evans; mientras que Molly Allen actuará como productora ejecutiva.

Si bien no se tiene una fecha de estreno aproximada ni tampoco se sabe cuándo iniciará el proceso de rodaje, portales internacionales como la revista GQ indican que la historia nos aproximará a JLo en el papel de una asesina a sueldo que tuvo que esconderse tras verse acorralada por peligrosos hombres.

Gael García Bernal pudo ser visto en Old, de M. Night Shyamalan. Universal Pictures

Sin embargo, tendrá que renunciar a su anonimato para proteger a su hija, a quien había dado en adopción años antes para evitar condenarla a una vida de persecución y sufrimiento. Con el instinto materno a flor de piel, el personaje de Lopez llegaría hasta el punto de poner su propia existencia en riesgo para asegurar la de su pequeña.