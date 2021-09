La casa de papel 5: Corberó revela emotivos momentos tras muerte de Tokio

La casa de papel presentó un nuevo adelanto para la segunda parte de su quinta temporada. Tal como lo ha hecho en la mayor parte de la serie de Netflix, Tokio narró el emotivo video que funge como una despedida a sus queridos compañeros, luego que cayera en batalla ante el despiadado ataque de los militares en el Banco de España.

Ahora, la cuenta oficial en YouTube del programa ha publicado un conmovedor corto protagonizado por Úrsula Corberó. Enfundada en su memorable traje rojo, la actriz relata cómo fueron los últimos momentos en el set tras la muerte de Tokio (su rol en la ficción), situación que fue una de las más sentimentales para la fiel fanaticada.

“No me lo podría creer que iba a terminar ese día. (…) Tuve que hacer un extra de concentración para no pensar que era el último plano porque es que te juro que sentía que se me iba a salir el corazón por la boca y yo decía: ‘Madre mía, me va a dar algo’”, se sinceró.

“ Fue fuerte. No quise mirar, no quise hacer nada . Dije: ‘Venga, va. Haz tu último plano de La casa de papel’. (…) Cuando terminé sentí que había un silencio sepulcral y dije: ‘Wow, la han dado por buena y no hay que hacer más’. Y sí, ‘Úrsula Corberó ha terminado La casa de papel’ y ahí ya fue como, bueno, soltarlo todo. Te juro. Yo creo que me tiré dos semanas llorando sin parar, pero literal. Llegaba a casa y lloraba, me despertaba llorando, me iba a dormir llorando. Era todo horrible”, detalló.

Tokio murió en batalla en el primer volumen de la quinta temporada de La casa de papel. Foto: Netflix

¿Cuándo se estrena La casa de papel parte 5, volumen 2 en Netflix?

Para alegría de los fanáticos, la resistencia vuelve el 3 de diciembre para el estreno del volumen dos de la quinta temporada de La casa de papel.