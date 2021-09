Grey’s anatomy: Katherine Heigl revela la verdadera razón de su salida

Para alegría de los fanáticos, la temporada 18 de Grey’s anatomy está a la vuelta de la esquina. Estamos a una semana no solo de recibir una nueva tanda de emocionantes episodios, sino que el inicio de esta esperada continuación tendrá como antesala el impactante crossover con el spin-off Station 19, en el que —según un primer tráiler oficial— alguien del pasado de Meredith regresará.

Todo el hype en torno al estreno de la nueva entrega de la extensa, pero querida serie de la ABC es grande, especialmente porque traerá a personajes del pasado, como Addison Montgomery (Kate Walsh), Megan Hunt (Abigail Spencer) y Ellis Grey (Kate Burton). Sin embargo, la doctora Izzie Stevens, uno de los roles que se convirtió en uno de los favoritos de la fiel fanaticada, claramente no tendrá su flamante retorno.

Katherine Heigl interpretó a la doctora Izzie Stevens en Grey's anatomy. Foto: ABC

En torno a esa desafortunada, pero evidente situación, Katherine Heigl, actriz que le dio vida a la entrañable Dra. Stevens, ha explicado las razones de su renuncia tras más 10 años de ese amargo momento.

“ Formé una familia y eso lo cambió todo. Cambió mi deseo de trabajar a tiempo completo. Me tomé una licencia familiar y pude ser (madre), y eso cambió toda mi perspectiva. Ese fue realmente el punto de inflexión. Así que antes de volver, volví a hablar con (la showrunner) Shonda (Rimes) sobre mi deseo de marcharme. Luego esperé en casa hasta que me dieron el visto bueno formal para dejar la serie. Los rumores de que me negaba a volver eran totalmente falsos ”, explicó Heigl en entrevista con The Daily Telegraph.

La renuncia de Katherine Heigl a Grey's anatomy se dio en 2010. Foto: ABC

Asimismo, aclaró que se planteó sacar adelante tanto su etapa de maternidad y su trabajo en el programa, pero no fue tan sencillo como podría haberlo pensado. “Yo quería hacer ambas cosas. No había una buena manera de adaptar el horario de trabajo para que no afectara negativamente al equipo o al reparto. No me parecía justo para ellos ni para el programa pedirles que se adaptaran a mis necesidades”, precisó.

¿Cuándo se estrena la temporada 18 de Grey’s anatomy?

La temporada 18 de Grey’s anatomy llegará a las pantallas de la ABC el próximo jueves 30 de setiembre.