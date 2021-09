What if presenta a Ultron con las gemas del infinito: ¿quién es el villano?

El Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra en su mejor momento tras el multiverso desatado en la serie Loki. Las repercusiones del evento se han visto en todos los capítulos del show What if...? y el séptimo episodio no fue una decepción para los fanáticos al mostrarnos un sorprendente mundo alterno.

Como vimos, Thor regresó como el protagonista en una historia donde él nunca fue hermano de Loki. Como consecuencia, tuvo una actitud mucho más despreocupada y hedonista de la que vimos en el MCU. Luego de una divertida visita a la Tierra, tanto el personaje como los fans se llevaron una gran sorpresa.

Al final del séptimo capítulo de What if, el ‘Dios del trueno’ vio la llegada de un poderoso Ultron poseedor de las seis gemas del infinito. Junto a él apareció un ejercito de clones suyos listos para erradicar la vida en la Tierra. Ahora, más de uno se pregunta quién es y cómo se volvió tan poderoso,

La serie animada recién entró a su tercer acto, que unirá todas las historias previas de una forma u otra. Cualquier detalle sobre el nuevo enemigo también es un misterio, pero se presume que el villano buscó las gemas del infinito luego de vencer a los Avengers de su propio mundo y descubrir el poder que residía en Vision.

Al menos en los cómics, los fanáticos sí han visto varias versiones de Ultron. Incluso en la serie animada Los Vengadores unidos, el temible personajes también se apropió del guantelete del infinito.

