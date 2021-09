Venom y Spiderman podrían enfrentarse si Let there be carnage tiene éxito, dice Andy Serkis

Ahora que el tráiler de No way home confirmó el regreso de Alfred Molina como Dr. Octopus y, posiblemente, la aparición de otros villanos como el Duende Verde de Willem Dafoe, ya no hay separación entre el Universo Spider-Man de Sony y el UCM, razón por la cual los fanáticos esperan que el Venom de Tom Hardy aparezca en una próxima entrega de el Hombre Araña, o viceversa.

De hecho, el director de Let be there carnage, Andy Serkis, ya había adelantado que es un hecho inminente el crossover entre el héroe interpretado por Tom Holland, y el simbionte al que da vida Hardy. Ahora, en entrevista con Jake’s Takes, Serkis, ha vuelto a alimentar las esperanzas de los fanáticos en torno a un potencial enfrentamiento entre ambos roles, pero todo depende un factor fundamental.

“Todas esas preguntas son las que no hemos enfocado a propósito en este momento. Quiero decir, no quiero dar ningún tipo de falsa esperanza o falsa información sobre las cosas que podrían estar sucediendo en el futuro. Obviamente, en algún momento, esos mundos van a colisionar a lo grande. Lo harán, si tenemos la suerte de hacer más películas de Venom en función de esta. Así que vamos a ver qué pasa en esta (Let there be carnage) primero. Pero creo que todavía hay más cosas que desvelar en el Venom-Verse antes de que vayamos allí, de verdad”, precisó el cineasta.

Venom 2, póster oficial. Foto: Sony Pictures

Por su parte, Hardy ya ha hablado sobre las posibilidades de ver al villano que interpreta en batalla contra el ‘Trepamuros’, algo que es usual en los cómics. “Hay un Venom-Verse, hay un Spider-Verse, hay multiversos, hay todo tipo de canon y mitología para explorar tanto lateralmente como hacia adelante en el tiempo”, confesó a ET Canadá (Vía ComicBook.com).

“Creo que con la gente adecuada y la planificación correcta, y la retroalimentación del público, y entendiendo que se trata de tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Incluso con la previsión de entender hacia dónde pueden ir las cosas o hacia dónde quieren ir, es una combinación de todo eso en la alquimia de lo que será”, agregó.

Carnage será interpretado por Woody Harrelson. Foto: composición/Sony Pictures

¿Cuándo se estrena Venom 2?

Para alegría de sus fanáticos, y luego de múltiples retrasos, Venom: let there be carnage llegará a la pantalla grande el próximo 1 de octubre.