Premios Emmy: el streaming se corona en la gala de premiación de la Academia

‘The Crown’, la historia que nos lleva al interior de la familia real británica, no ha tenido una temporada sin premios. Pero ahora, con esta serie protagonizada por la ganadora del Óscar Olivia Colman, y teniendo a otra estrella de la televisión como Gillian Anderson (como Margaret Thatcher) en su cuarta temporada, Netflix logró su primer Emmy como mejor serie del año, lo que significa la ‘coronación oficial’ del streaming y la transformación de la televisión. También ‘Gambito de dama’, de la misma plataforma, fue elegida por la Academia de la Televisión como la mejor miniserie.

‘The Crown’, que esta temporada abordó el ingreso de Diana Spencer a la corona, llegó con 24 nominaciones a los Emmy 2021. Y el domingo, Colman y su compañera de reparto, Emma Corrin (la reina Isabel II y Lady Di, respectivamente), postulaban al Emmy como mejor actriz. La ganadora del Óscar por The Favourite se sorprendió con el triunfo y le dedicó su discurso a su padre, fallecido por el COVID-19. “Muchas gracias. Habría apostado a que esto no sucedería. Esto es increíble. Un hermoso final para un viaje extraordinario con esta adorada familia. Amé cada segundo y no puedo esperar a ver qué sucede ahora”, indicó haciendo referencia a que Imelda Staunton interpretará la siguiente etapa de la reina Isabel II. “No voy a demorarme más porque estoy lagrimeando, pues deseo que mi padre estuviera aquí para ver esto. Perdí a mi padre durante la pandemia y sé que él habría amado todo esto”.

Aunque en la edición 72 de los Emmy, Netflix perdió frente al gigante HBO (con las series ‘Succession’ y ‘Euphoria’), el domingo la plataforma de streaming fue la ganadora absoluta con 44 premios. Algo solo logrado en 1974 por CBS. Sin embargo, HBO, que este año lanzó su plataforma de streaming HBO Max, logró premios importantes gracias a la aclamada miniserie producida y protagonizada por Kate Winslet. ‘Mare of Easttown’ le dio el Emmy a la actriz de Titanic y The Reader y otros premios para sus compañeros de reparto Evan Peters y Julianne Nicholson. “Quiero destacar a mis compañeras de terna, ver mujeres que se apoyan mutuamente es una maravilla, y estoy orgullosa de ustedes”, dijo la actriz y agradeció a su equipo por mantenernos “a salvo” de la COVID-19 durante el rodaje. “Fue un momento cultural que unió a la gente y le dio algo de qué hablar además de la pandemia. No puedo creer que está pasando”.

Además de Netflix, Apple TV+ se llevó 4 premios. La plataforma se quedó con el género comedia por la serie ‘Ted Lasso’, mientras que Disney+ y Amazon Prime Video no ganaron en ninguna categoría, a pesar de éxitos de audiencia como ‘The Mandalorian’.

El lado polémico de la gala fue ‘el regreso’ de la etiqueta #EmmysSoWhite, debido a que no se eligió a ningún artista afroamericano, sobre todo en el caso de Michaela Coel, quien dio un contundente discurso sobre los abusos cuando subió al escenario para recibir el Emmy a mejor guion por ‘I May Destroy You’. Postulaba también a mejor actriz. “Hubo más diversidad en los presentadores de los Emmy el domingo por la noche que en los ganadores reales”, publicó CNN.

