Netflix ofrece plan gratis para ver sus series, pero únicamente en Kenia

Netflix es el líder indiscutible de las plataformas de streaming. Aquello lo ha dejado muy en claro a lo largo de los años, gracias a la gran cantidad de contenido original y de terceros que ofrece a sus millones de clientes en el mundo. Además, su reinado en los servicios online se asentó en la noche de los Emmy 2021, donde —además de haber gozado con múltiples nominaciones— sus producciones se llevaron los premios más importantes de la gran gala.

Netflix se llevó a casa algunos de los premios más importantes en los Emmy 2021. Foto: composición/Netflix

Gambito de dama y The crown son solo algunos de los títulos que dejaron atrás a otros aclamados proyectos como WandaVision de Marvel Studios y Disney Plus. No obstante, la empresa creadora de series como Stranger things y Sex education está por ir un paso más allá y ha anunciado que ofrecerán parte de su contenido de manera gratuita. A continuación, te contamos más detalles sobre esta noticia.

Ver Netflix gratis

El gigante del streaming goza de gran popularidad alrededor del mundo. Sin embargo, pese a una gran cantidad de suscriptores, la compañía de Reed Hastings busca implementar nuevas estrategias para promover que más personas adquieran alguno de sus planes de pago.

Por ello, de acuerdo con lo reportado por la revista Variety, Cathy Conk, directora de innovación de productos de Netflix, ha confirmado que, dentro de sus estrategias por captar nuevos usuarios, ofrecerán una nueva modalidad de acceso gratuito a su videoteca de contenido, con lo cual se permitirá el visionado a prácticamente un cuarto de los títulos que actualmente se encuentran dentro de la plataforma.

The crown, una serie original de Netflix, logró 24 nominaciones en los premios Emmy 2021. Foto: Netflix

¿Qué país puede ver gratis Netflix?

Según explica el citado medio, la representante de la firma detalla que, por el momento, este mecanismo de reproducción se encuentra disponible en solo una región de África.

“Si nunca has visto Netflix antes —y mucha gente en Kenia no lo ha hecho— esta es una gran manera de experimentar nuestro servicio . Y si te gusta lo que ves, es fácil actualizar a uno de nuestros planes de pago para que puedas disfrutar de nuestro catálogo completo en tu televisor o portátil también”, precisó Conk.

El plan gratuito en Kenia permite una suscripción sin anuncios en los teléfonos móviles Android. Solo deben ingresar su correo electrónico, indicar que son mayores de 18 años y crear una contraseña. “Luego pueden sentarse y ver muchas de las series y películas más populares de Netflix, así como disfrutar de nuestras recomendaciones personalizadas, controles parentales y perfiles (incluidos los infantiles)”, señaló.

Netflix presenta una modalidad de acceso gratuito que estará disponible en Kenia, por el momento. Foto: Netflix

¿Cuándo se podrá ver Netflix gratis en Perú?

Perú es uno de los países donde Netflix cuenta con la mayor cantidad de suscriptores en Latinoamérica. Sin embargo, representantes del streamer aún no han indicado la fecha de llegada para el mencionado mecanismo que emplearán en Kenia. Lo más probable es que con el pasar de los días puedan ofrecer más actualizaciones para otras regiones en el mundo.

