Harry Potter: HBO Max alistaría serie enfocada en Severus Snape

La primera adaptación cinematográfica del universo de Harry Potter aterrizó en las salas de cine en 2001. Desde aquel momento, la historia protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se ha convertido en un recuerdo imborrable para millones de personas. Incluso los antagonistas dejaron una huella en la memoria de los fans.

Si bien Radcliffe ha dejado en claro que, de concretarse algún reboot, le gustaría interpretar a uno de los merodeadores de la ficción, los planes de Warner Bros. estarían tomando un rumbo diferente. De acuerdo con lo reportado por el portal especializado We got this covered, HBO Max estaría desarrollando una serie enfocada en Severus Snape , el entrañable profesor de pociones en Hogwarts interpretado por Alan Rickman.

Severus Snape ha estado presente en todas las películas de la saga Harry Potter. Por ello, es uno de los personajes más queridos por los fanáticos. Foto: Warner Bros.

Según explica el citado medio, sus fuentes cercanas indican que el proyecto en cuestión es en realidad una precuela, que ahondaría en los inicios de Snape. Además, continúa WGTC, este sería uno de los múltiples títulos en cartera que la plataforma de streaming planea ejecutar para expandir la millonaria franquicia en su servicio. De esa manera, buscarían crear todo un universo basado en las aclamadas obras de J.K. Rowling.

Pese a que no existe un anuncio oficial de por medio, no hay lugar a duda de que los fanáticos esperan ver más historias relacionadas a Harry Potter, especialmente porque no se sabe a ciencia cierta cuál será el futuro para el mundo mágico luego de Animales fantásticos 3.

Animales fantásticos 3 busca ampliar el universo de Harry Potter. Foto: Warner Bros.

¿Cuándo se estrenará Animales fantásticos 3?

De no presentarse mayores contratiempos, la tercera entrega de la saga Animales fantásticos tiene una fecha de estreno programada para el 15 de julio de 2022.

