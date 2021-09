The Crown fue la gran ganadora de la noche de los Emmy. La serie se hizo con todos los premios en las principales categorías de la gala. Entre ellos, Gillian Anderson obtuvo el galardón a la mejor actriz de reparto por su interpretación de la ex primera ministra Margaret Thatcher. La actriz, además, vivió uno de los momentos más hilarantes de la noche cuando tuvo que responder a una pregunta que la dejó desconcertada: si había hablado con la ex primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, fallecida en 2013, sobre su interpretación.

Tras recibir el premio, la interprete de 53 años compareció ante los medios, en el Backstage, para responder algunas preguntas de la prensa. En ese momento, la periodista Tanya Hart de American Urban Radio Networks le consultó si había hablado con Thatcher sobre su actuación. En el video del momento se observa a la actriz hacer un gesto de incredulidad ante la pregunta; sin embargo, mantuvo la compostura y con serenidad respondió: “Bueno, no he hablado con Margaret”.

Aunque Anderson se mostró muy respetuosa, su desconcierto era evidente. Y no era para menos. Margaret Thatcher, quien se convirtió en la primera mujer en presidir el Reino Unido como primera ministra de 1979 a 1990, falleció el 8 de abril de 2013 a los 87 años producto de un derrame cerebral.

Hart también le preguntó por qué “Estados Unidos está tardando tanto en tener una lideresa femenina”. Anderson respondió que el Reino Unido recientemente tuvo a otra mujer en su puesto de liderazgo, Theresa May, quien se desempeñó como primera ministra de 2016 a 2019. “Quizás Kamala Harris. Quizás ese sea el próximo paso”, agregó.

El galardón que otorga la Academia de Televisión de Artes y Ciencias de la Televisión de EE. UU. es el segundo en la carrera de Gillian Anderson. El primero lo obtuvo hace 24 años por su papel en The X files. Por su parte, The Crown hizo honor a su nombre y se coronó como la producción más premiada de la noche, con siete trofeos, entre ellos uno a mejor serie dramática.