The Batman: nueva imagen del héroe interpretado por Robert Pattinson

The Batman, película protagonizada por Robert Pattinson, es una de las más esperadas del Caballero oscuro. La cinta mostrará una nueva versión del superhéroe de ciudad Gótica y una nueva galería de villanos interpretados por conocidos actores de Hollywood. Después de revelarse el tráiler hace unos meses, ahora llega una nueva fotografía filtrada por el director de la cinta, Matt Reeves.

“Wow, he estado mucho tiempo fuera. He sacado un momento mi cabeza de la sala de edición para decir ¡feliz Batman Day! No puedo esperar a compartir más cosas con ustedes pues de aquí a cuatro semanas es el DC Fandome. Perdón por el escritorio hecho un desastre, muchas horas”, escribió Reeves en su cuenta de Twitter.

En la imagen se puede ver a Robert Pattinson vestido como Batman y utilizando la Batclaw (Batgarra), que es usada por el vigilante para engancharse en cualquier superficie elevada y moverse de un sitio a otro en Ciudad Gótica.

Reeves mirando una de las escenas de The Batman, película que dirige. Foto: TW @mattreevesLA

¿De qué trata The Batman?

La película se ambientará en la actualidad y estará ubicada en la ciudad de Gotham. El villano principal será el El Acertijo de Paul Dano, quien asesina a los candidatos a la alcaldía y deja extraños mensajes en el lugar del crimen.

¿Cuándo se estrenará The Batman?

Así como muchas otras producciones de Hollywood, la producción tuvo una serie de contratiempos por la pandemia ocasionada por el coronavirus. Para alegría de los fanáticos del superhéroe, el rodaje finalizó en marzo de este año y anunció la fecha que tiene programado su estreno en los cines: el 4 de marzo de 2022.