Rápidos y furiosos: final de la saga será un solo capítulo, dice Justin Lin

The fast and the furious es una de las sagas más grandes en el mundo. Su primer arribo en la pantalla grande se dio en 2001 y, desde aquel momento, su éxito ha ido aumentado exponencialmente con el tiempo. Gracias a los varios millones de dólares que suele asegurarse en la taquilla global, las mentes detrás de su realización han continuado extendiendo su historia central entrega tras entrega.

Rápidos y furiosos 9 es considerada como una de las películas más exitosas en lo que va de la pandemia. Foto: composición / Universal

Si bien varios directores han pasado por sus filas, Justin Lin encabeza la lista con el mayor número de largometrajes de la franquicia bajo su nombre. De hecho, ya se ha confirmado que él será quien estará a cargo de la producción de las dos últimas películas. En ese sentido, el portal especializado Collider consultó al director acerca de la estructura que llevará la historia. Fue ahí donde el cineasta aclaró que, efectivamente, se buscará relatar un solo episodio a lo largo de dos filmes.

“ La idea de que el último capítulo sean dos películas es correcta. Tengo que decir que estoy muy contento, porque creo que cuando entré en esta franquicia, una secuela no era un hecho. Había que ganársela, ¿sabes? Así que estar sentado aquí hablando contigo y decir: ‘¡Oh, sí, va a haber dos películas más!’ Significa mucho”, precisó.

“Así que, cada día, cuando me despierto, intento reconfigurar y asegurarme de que lo que sea que estemos hablando en cuanto al proceso va a dar el mejor resultado. Pero creo que tener un capítulo en dos películas es correcto. Ahí es donde me sitúo hoy”, agregó.

Rápidos y furisos 9 presentó al personaje de John Cena como el hermano de Dominic Toretto. Foto: Universal Pictures

Por otro lado, Tyrese Gibson, Roman en la ficción, había adelantado a mediados de este año que las últimas entregas de la saga se grabarían en simultáneo. En ese sentido, el citado medio preguntó a Lin si esta situación presentará algún tipo de reto.

“Hay una ambición de lo que queremos hacer y también hay problemas del mundo real con los que nos encontramos. Pero siento que, para mí, no quiero ser egoísta. Quiero hacer lo mejor para el proceso ”, replicó.

F10 será dirigida por Justin Lin y protagonizada una vez más por Vin Diesel. Foto: composición/Universal

¿Cuándo se estrena Rápidos y furiosos 10?

De acuerdo con los reportes de portales especializados como Variety, Rápidos y furiosos 10 tiene un estreno programado para el 7 de abril del 2023, mientras que Rápidos y Furiosos 11 aún no ha fijado una fecha de lanzamiento concreta.