Misión imposible 7 finalizó su rodaje, luego de varios retrasos debido a las restricciones de la pandemia e incidentes durante el rodaje. Por su parte, los fans están emocionados por la película que trae de regreso a la dupla de Christopher McQuarrie y Tom Cruise.

De no presentarse ningún tipo de contratiempo, propio o externo a la situación sanitaria actual, la séptima entrega verá la luz el 30 de setiembre de 2022. Sin embargo, Paramount Pictures tiene sus propias condiciones para su lanzamiento.

Así como Disney Plus, la productora tiene planeado estrenar la cinta en cines durante 45 días para luego llevarla a la plataforma de streaming Paramount+. Esta situación no tiene nada contento a Tom Cruise, según dio a conocer The Hollywood Reporter.

De acuerdo al reporte del medio especializado, el actor tuvo que pelear arduamente para que Misión imposible 7 tuviera un estreno exclusivo lejos de Paramount+ luego de arduos esfuerzos para finalizar las grabaciones del film.

Las emotivas palabras del director tras fin de rodaje

Christopher McQuarrie anunció final de rodaje para Misión imposible 7. Foto: Instagram/@christophermcquarrie

“Todo lo que necesitas es buena gente. A nuestro indomable, imparable e implacable reparto y equipo: incluso en las mejores circunstancias, debería haber sido imposible. Incluso habiéndolo visto, no podemos creer lo que han conseguido. Las palabras nunca podrán expresar adecuadamente nuestra gratitud y admiración, no solo a ustedes, sino también a sus seres queridos. Son los mejores del mundo”, escribió el cineasta.

¿De qué tratará Misión imposible 7?

Por el momento, pocos detalles han salido a la luz. Uno de estos es que Misión imposible 7 y 8 se están rodando al mismo tiempo y componen una misma historia. Ahora que Solomon Lane está muerto, los fans prevén que un nuevo antagonista pondrá en apuros al FMI y a Ethan Hunt. Además, este formaría parte del peligroso Sindicato, una temible organización terrorista.