Gambito de dama: ¿en qué consiste la jugada de ajedrez que titula la serie de Netflix?

La noche de los Emmy 2021 tuvo lugar este último domingo 19 de setiembre. La gran gala premió a diversas producciones y actores en sus diferentes categorías. No obstante, uno de los apartados más importantes de la ceremonia, que mantuvo a todos al filo de sus asientos, fue cuando se anunció el premio a mejor miniserie del año, galardón que se lo llevó a casa Gambito de dama.

Mejor miniserie en los Emmy 2021: Gambito de dama. Foto: TNT

El exitoso título de Netflix está protagonizado por Anya Taylor-Joy, y pese a que no logró llevarse el trofeo dorado a mejor actriz en una miniserie, no hay lugar a duda de que su actuación se ha convertido en una de las favoritas para los fanáticos. Pero, a todo esto, ¿en qué consiste la jugada de ajedrez que pone nombre a la producción?

El gambito de dama es una estrategia de apertura de las fichas blancas para intentar ocupar el centro del tablero. Es decir, las blancas ofrecen un sacrificio temporal de un peón para tentar a las piezas negras a que cedan el centro.

Gambito de dama reproduce fielmente jugadas de competencias reales. Foto: Netflix

En notación algebraica, según explica la revista Men’s Health, la jugada es: las blancas mueven su peón a D4. Las negras mueven su peón opuesto a D5. Las blancas entonces mueven otro peón a C4, al lado de su primer peón y en diagonal al peón de las negras.

Después de esos movimientos, el segundo peón de las blancas (en C4) está ahora abierto para ser capturado por el peón de las negras (en D5). Las negras pueden entonces aceptar o rechazar el gambito. Ello luego se traduce en una serie de desplazamientos, los cuales buscan continuar con la ofensiva entre ambas partes.

Es probable que te preguntes si Netflix logró ejecutar las jugadas de manera fiel, y la respuesta es sí. Según comenta The New York Times, los juegos no solo fueron retratados de manera realista, sino que, efectivamente, se basan en competencias reales. Por ejemplo, explica el citado medio, la partida en la que Beth derrota a Harry por el título estatal de Kentucky fue una emulación de la disputa realizada en Riga, Letonia, en 1955.

Gambito de dama en Netflix - sinopsis oficial

Abandonada y confiada a un orfanato de Kentucky a finales de la década de 1950, Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) descubre su asombroso talento para el ajedrez, al tiempo que desarrolla una adicción a los tranquilizantes proporcionados por el Estado como sedante para los niños. Atormentada por sus demonios personales y alimentada por un cóctel de narcóticos y obsesión, Beth se transforma en una marginada impresionantemente hábil y glamurosa mientras está decidida a conquistar los límites tradicionales establecidos en el mundo del ajedrez de competición, dominado por los hombres.

