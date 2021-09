Dune 2: secuela dependería de estreno en HBO Max y no de taquilla en cines

Dune, la película dirigida por Denis Villeneuve, adapta la novela de Frank Herbert con el mismo nombre.Las expectativas son altas al ser una de las obras de ciencia ficción más emblemáticas de la historia, pero el cineasta ya tiene experiencia en este género cinematográfico.

El estreno comercial de la cinta está agendado para el próximo 22 de octubre, pero el cineasta ya tenía planeado una segunda parte con Zendaya como la nueva protagonista. La noticia ha alegrado a los fans que esperan conocer más de este universo ficticio.

“No puedo esperar a rodar la segunda parte de Dune para tener otra vez juntos a Timothée Chalamet y a Zendaya. Sabiendo que en el siguiente capítulo, ella va a ser la protagonista de la historia”, contó Villeneuve anteriormente para Il Venerdi.

No obstante, un reciente informe de Fuera de Foco señala que la realización de esta secuela dependería de qué tan exitoso sea su estreno en HBO Max y no solo de la taquilla en cines; una condición similar a lo ocurrido con Mortal Kombat y The Suicide Squad. Esta condición se debe a que las restricciones de la pandemia siguen siendo un factor negativo para asistir a las salas y evitan un significativo registro de ingresos.

¿De qué trata la película Dune?

Dune, un viaje de héroes mítico y cargado de emociones, cuenta la historia de Paul Atreides, un joven brillante que nació con un gran destino más allá de su comprensión. Sin embargo, deberá emprender una misión al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su pueblo.

Mientras tanto, fuerzas malévolas estallan en conflicto por el suministro exclusivo del recurso más preciado que existe (un bien capaz de liberar el mayor potencial de la humanidad). Solo sobrevivirán aquellos que puedan vencer su miedo.