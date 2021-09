What if, la primera serie animada del MCU, sigue mostrando una inimaginable cantidad de mundos alternos como consecuencia del multiverso desatado en la serie Loki. No por nada los fanáticos están a la expectativa de los nuevos episodios por medio de la plataforma de streaming Disney Plus. Ahora que el programa ya lanzó seis episodios, el fandom notó un curioso detalle respecto a Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. en el Universo Cinematográfico de Marvel. De todos los personajes, él es el que cuenta con el mayor récord de muertes en el show animado.

El hecho no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde los cibernautas no tardaron de comparar a Iron Man con Krillin del anime Dragon Ball. A continuación, te compartimos algunos memes y comentarios al respecto.

What if: ¿de qué trata la serie animada?

La serie explora líneas de tiempo alternativas en el multiverso que muestran lo que sucedería si los momentos importantes de las películas de MCU ocurrieran de manera diferente.

What if: ¿cuáles son los capítulos del show?