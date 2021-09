Marvel continúa apostando por sus producciones y, esta vez, es el turno de What if...?, la primera serie animada del UCM que, desde su primer episodio, está generando grandes expectativas en el público. El programa explorará las diferentes líneas de tiempo alternativas del multiverso donde los principales momentos de los largometrajes del Universo Cinematográfico de Marvel ocurren de otra manera.

A continuación, mostramos todos los detalles del nuevo episodio de What if…?.

Hora y fecha para ver el capítulo 7 de What if…?

El episodio 7 de What if...? se podrá ver en Perú desde el miércoles 22 de septiembre de 2021 a partir de las 3.00 a. m. Para los demás países de Latinoamérica y en España, estos son los siguientes horarios de estreno:

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 2.00 a. m.

Ecuador, Panamá y Colombia: miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 3.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 4.00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 5.00 a. m.

España: miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 9.00 a. m.

¿Dónde ver el capítulo 7 de ‘What if...?’ online?

Los nuevos episodios de What if...? se podrán ver en la plataforma virtual Disney Plus. Para acceder a las producciones, se deberá pagar una tarifa mensual de S/ 25,90.

¿Qué pasó en ‘What if..?’, capítulo 6?

Como vimos en What if...? 1x06, Killmonger salvó a Tony Stark de un ataque terrorista y se convirtió en un importante socio suyo. Luego de asesinar a Black Panther, Rodey y al millonario filántropo, convence al Gobierno de Estados Unidos de declararle la guerra a Wakanda. Es en ese momento en donde regresa a su pueblo para liderarlos como el nuevo Pantera Negra.

Asimismo, la serie mostró el regreso del querido antagonista interpretado por Michael B. Jordan en la película Black Panther. El personaje falleció y no pudo tener otra aparición en ninguna otra película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Personajes de What if...?

Chadwick Boseman - T’Challa

Hayley Atwell - Captain Peggy Carter

Josh Brolin - Thanos

David Dastmalchian – Kurt

Michael Douglas – Hank Pym

Karen Gillan – Nebula

Jeff Goldblum – Grandmaster

Sean Gunn - Kraglin,

Chris Hemsworth – Thor

Tom Hiddleston – Loki

Djimon Hounsou – Korath

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Toby Jones - Arnim Zola

Michael B. Jordan - Erik Killmonger

Neal McDonough - Dum Dum Dugan

Natalie Portman - Jane Foster

Jeremy Renner - Clint Barton

Michael Rooker - Yondu Udonta

Paul Rudd - Ant-Man

Mark Ruffalo - Bruce Banner

Sebastian Stan - Bucky Barnes

Chris Sullivan – Taserface

Stanley Tucci - Dr. Abraham Erskine

Taika Waititi - Korg.

What if...?, capítulo 7 - adelanto