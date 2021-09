Como se conoce, Star Plus incorpora constantemente dentro de su catálogo diferentes producciones para disfrutar solo, con amigos o la familia. De esta manera, los usuarios pueden elegir diversa variedad de títulos que estén acorde a sus gustos y preferencias.

En esta tercera semana de septiembre, Star Plus recientemente incluyó nuevos episodios de series como American horror story 10, The walking dead 11 y la más esperada, Y: The last man, programa exclusivo de la plataforma.

Asimismo, el gigante de streaming lanzará en los próximos días nuevos títulos, como Terapia alternativa, Sola opposites y McCartney 3, 2, 1. Programas que prometen fascinar a los fans del misterio y drama.

A continuación, mencionamos la lista completa de todas series, películas y documentales que acaban de aterrizar en Star Plus y las que llegarán en la cuarta semana de septiembre de 2021.

Series

American horror story, temporada 10 - episodio 5

The walking dead, temporada 11 – episodio 4

Pose - temporada final

Only murders in the building – episodios del 1 al 4

OMITB - episodio 5

Y: The last man - episodios 1, 2 y 3

Homeland - 8 temporadas

The D’Amelio show

Los Simpson – todas las temporadas

Big sky

A teacher

No fue mi culpa

Genius Aretha.

Películas

Amigos de las vacaciones}

Jojo rabbit

Nomadland

Isla de perros

Gran hotel Budapest

Duro de matar – saga completa.

Documental

Bios: Calamaro.

Próximos estrenos en Star Plus