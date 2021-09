La purga 6 confirmada: Frank Grillo regresará como protagonista de la cinta

La purga, creada por James DeMonaco, es una de las sagas cinematográficas más exitosas de los últimos años, debido a su intrigante trama y universo distópico donde solo sobrevive el más fuerte. Luego de cinco películas y una serie, la ficción tendrá una sexta entrega luego de que se creyera que la historia llegó a su fin.

En una entrevista para The Playlist, Frank Grillo, Leo Barnes en la saga, confirmó que la sexta película está en marcha ahora que ya cuenta con guion. Para alegría de los fanáticos, contará con la dirección de James DeMonaco, responsable de las primeras entregas.

“Estamos comprometidos a hacer La purga 6 con James de director. Está basada en el personaje de Leo Barnes. Estoy emocionado. Me va a mandar el guion. Acaba de terminarlo. Así que sí, estoy realmente expectante con ella. Me encanta hacer películas de las saga”, contó al medio.

Tras estas declaraciones, el actor detalló cómo fue que recibió la noticia de una entrega más y cómo aceptó retomar su papel luego de Election y Anarchy. “Estaba emocionado. Me llamaron y me dijeron que James quería dirigir una más y yo les dije: ‘No me digáis más. Me apunto’”, detalló.

¿Qué podemos esperar de La purga 6?

La adrenalina fuera y dentro del hogar. Foto: composición / Blumhouse Productions

En esa misma línea, DeMonaco contó a ComicBook los primeros detalles de la película. El dato más resaltante es que la trama tendrá un nuevo salto temporal y que Estados Unidos habrá sufrido una reestructuración tras los último eventos.

“La América en la que entramos en La purga 6 no es la América en la que vivimos ahora. Ha sido reestructurada, diría, de manera bastante única. Entramos en esta superficie de América muy cambiada. Y lo otro que puedo decir es el regreso de Leo, el personaje de Frank Grillo (...) Ocurre unos 10 a 15 años después de La purga infinita”.