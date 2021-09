Emmy 2021: Kate Winslet y su millonario sueldo por Mare of Easttown

Mare of Easttown resultó ser todo un éxito para HBO Max. Su popularidad se ha hecho tan grande que, poco tiempo antes del estreno de su episodio final en mayo de este año, el servicio dejó de funcionar por una aparente sobrecarga del sistema. Es decir, muchas personas intentaron verla y el streaming no resistió el número de usuarios que pretendía reproducir el título. Así lo reportó la revista Cosmopolitan.

Ahora, unos meses después desde aquel sorpresivo momento, la actriz protagonista, Kate Winslet, está a pocas horas de saber si se llevará a casa el preciado trofeo de los premios Emmy 2021 por su destacada actuación. A todo esto nos preguntamos: ¿cuánto gana la estrella de Hollywood por su participación en la serie?

Kate Winslet - Mare of Easttown. Foto: HBO

De acuerdo con los reportes de medios internacionales como Variety, Winslet -reconocida principalmente por su papel de Rose en Titanic- ganó 650.000 dólares por cada episodio del exitoso título . Eso suma un total de más de 4,5 millones de dólares por los siete episodios que componen la producción.

Estas cifras sitúan a Winslet en la misma línea que Steve Martin y Martin Short, cada uno de los cuales, según ha trascendido, gana 600.000 dólares por capítulo en Only murders in the building. Asimismo, ganaría la misma cantidad de dinero que Sarah Jessica Parker está recibiendo por su regreso en el reboot de Sexo en Nueva York, la cual estaría en el rango de 650.000 y 750.000 dólares.

¿De qué trata Mare of Easttown?

Mientras su vida se desmorona a su alrededor, una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania, Mare Sheehan (Kate Winslet), investiga un asesinato local. La serie explora el lado oscuro de una comunidad cercana y ofrece un auténtico análisis de cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.