Una noche llena de muchas expectativas. A diferencia de su edición de 2020, que fue completamente transmitida de manera virtual, la septuagésimo tercera edición de los Emmy se celebran presencialmente desde el Microsoft Theater de Los Angeles, donde las más exitosas estrellas de la televisión esperan llevarse al ansiado premio dorado de la gran noche de gala. A continuación, te presentamos la lista de nominadas y quién ganó a mejor actriz en una miniserie:

Kate Winslet, Mare of Easttown (HBO) - GANADORA

Reconocida principalmente por interpretar a Rose en Titanic, Kate Winslet interpreta a Mare, una astuta e inteligente detective. Dentro de las producciones más conocidas de Winslet se encuentran Collateral Beauty, Divergent. Además, dentro de sus próximas apariciones, se sabe que tendrá un papel desconocido en Avatar 2.

Michaela Coel, Podría destruirte (HBO)

La serie gira en torno Arabella Essiuedu, una chica cuyos contenidos online sobre los millennials han llegado a ser tan famosos que es ahora considerada como la voz de su generación. Si bien Podría destruirte es uno de sus trabajos más reconocibles, Coel también ha participado en otros grandes proyectos como Black mirror, Top Boy y Chewing gum. Por otro lado, a mediados de julio se anunció que integrará el cast de Black Panther 2.

Cynthia Erivo, Genius: Aretha (National Geographic)

Genius es la aclamada serie antológica de National Geographic que dramatiza las fascinantes historias de los innovadores más brillantes del mundo y sus extraordinarios logros con sus volátiles, apasionadas y complejas relaciones personales. En su tercera temporada, Cynthia Erivo interpreta a la incomparable Aretha Franklin. De esa manera se explora el inconmensurable impacto y la duradera influencia que ha tenido ‘La reina del soul’ en la música y la cultura de todo el mundo.

Elizabeth Olsen, WandaVision (Disney Plus)

Elizabeth Olsen protagoniza WandaVision como Wanda Maximoff, alias Bruja Escarlata. Olsen hizo su debut en el MCU como el personaje en Vengadores: la era de Ultrón y fue vista por última vez en Endgame. También ha aparecido en Capitán América: Civil War e Infinity war. Fuera del MCU, Olsen es más conocida por sus papeles en Godzilla, Wind River y Sorry For Your Loss. Está prevista su vuelta como Bruja Escarlata para Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama (Netflix)

Anya Taylor-Joy interpreta a Beth Harmon, una niña prodigio del ajedrez que lucha con problemas de adicción cuando es adulta. Taylor-Joy interpretó a Thomasin en La bruja y a Casey Cooke en la trilogía Unbreakable. Recientemente ha dado vida a Emma Woodhouse en Emma y a Illyana Rasputin en Los nuevos mutantes.

