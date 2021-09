Eternals: Richard Madden habla sobre si Ikaris será el líder de los avengers

Los Eternos son una raza de humanos mejorados que fueron creados por los Celestiales. Ellos tienen un conjunto de poderes y habilidades derivados de la energía cósmica, que incluyen súper fuerza, telepatía, telequinesis, vuelo y la facultad de manipular la materia —incluso sus propias moléculas—, lo que les confiere una enorme capacidad de curación y los hace increíblemente difíciles de matar.

Sin embargo, sus enemigos históricos, los Desviados, comparten ciertas similitudes con sus homólogos angelicales y, pese a ser una raza menos poderosa, sus mutaciones los hacen altamente peligrosos. Bajo ese concepto se presenta la nueva apuesta del UCM dirigida por Chlóe Zhao, ganadora del Oscar a mejor directora por su cinta Nomadland.

Eternals se enfrentarán a los Deviants en la película del UCM. Foto: composición/Marvel

Las estrellas que componen el reparto también han generado gran expectativa debido a la presencia de reconocidas figuras de Hollywood como Angelina Jolie y Salma Hayek. Por lo pronto, los fanáticos se preguntan si Ikaris, interpretado por Richard Madden, será el reemplazo de Iron Man como el nuevo encargado de la próxima generación de Avengers.

“No lo sé. Sé que es un buen líder y un buen soldado . Si esos son dos rasgos que se necesitan para liderar a los vengadores, entonces él los tiene. Pero no podría predecirlo”, respondió Madden en entrevista con Total Film (vía The Direct). No obstante, el actor relató las características que le atrajeron de su papel.

“No lo veo como un superhéroe que haya visto antes. Lo veo primero como un hombre, y un personaje bastante complicado, antes de verlo como un superhéroe. Los superhéroes tienen ojos de láser. Los superhéroes pueden volar. Así que hay muchos paralelismos. Pero como personaje, no he visto a nadie como él antes”, detalló.

Ikaris es interpretado por Richard Madden en Eternals. Foto: Marvel Studios

Asimismo, compartió sus percepciones en torno a la construcción de los roles que llegarán al UCM. “El concepto de estos personajes, y lo profundo que Chloé (Zhao) quería ir con estas personas que han estado vivas durante tanto tiempo, y han experimentado tantas cosas diferentes. Eso es lo que realmente me intrigó: cómo estas personas interactúan entre sí , y también con el resto del mundo cuando lo han visto todo y lo han hecho todo. Eso fue fascinante”, precisó Madden.

Eternals, póster oficial. Foto: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Eternals?

Eternals tiene un estreno programado en cines para el 5 de noviembre de este año. Sin embargo, en comparación con otros estrenos de Marvel, la cinta tendrá un arribo exclusivo en cines, luego de ello se daría a conocer su llegada a Disney Plus.