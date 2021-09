Tras una exitosa segunda entrega, Joe Goldberg (Penn Badgley) regresa para la temporada tres de You. Esta vez, el protagonista tendrá un nuevo propósito al lado de su pareja Love, quien terminó embarazada de él. La serie de Netflix está cada vez más cerca de llegar, por lo que a lo largo de estas semanas han salido diversos detalles sobre lo que sucederá. En esta ocasión, se ha revelado otro adelanto de lo que pasará en el show.

Según se puede ver en el video, Love finalmente dará a luz a su bebé. Por su parte, Joe tendrá una nueva víctima producto de su obsesión. ¿Podrá continuar con su relación o será el fin para la pareja?

You, temporada 3 estará disponible en Netflix desde el 15 de octubre. : composición/Netflix

¿Qué pasará en la temporada 3 de You?

En la segunda temporada, además de conseguir un nuevo trabajo, Joe, conocido ahora como Will, nos hizo pensar que era su momento de redimirse, luego de haber asesinado a Beck y huir de la justicia. Pero todos sus intentos quedarían atrás cuando conoció a Love Quinn, alguien que resultó ser igual o peor que él.

Para los nuevos episodios, se espera ver el desarrollo de esta complicada relación, la posición que tomará Joe ahora como padre y sobre todo, quién es el nuevo interés amoroso del personaje que apareció en el último capítulo del último ciclo emitido.

¿Cuándo llegará You 3?

Para sorpresa de los fans, Netflix ha fijado la fecha de estreno de la temporada 3 de You que será el próximo 15 de octubre . Asimismo, el servicio de streaming compartió un teaser de la serie junto con una información que más de uno quería saber: Henry será el nombre que le pondrán Joe y Love a su hijo.

“Un niño no es lo que esperábamos y estaría mintiendo si dijera que pensar en un mini yo fue emocionante. Digamos que espero que hagas lo que digo, no lo que hago. Por ti puedo cambiar, Henry”, se escucha decir a Joe en el teaser de You 3.