What if demostró que matar a Killmonger en cinta Black Panther fue un error

What if...?, el primer show animado del Universo Cinematográfico de Marvel, está explorando las consecuencias del multiverso desatado en la serie Loki en cada uno de sus episodios, y el sexto no ha sido la excepción al remontarnos a los inicios de la franquicia de superhéroes.

Como vimos en What if...? 1x06, Killmonger salvó a Tony Stark de un ataque terrorista y se convirtió en un importante socio suyo. Luego de asesinar a Black Panther, Rodey y al millonario filántropo, convence al gobierno de Estados Unidos de declararle la guerra a Wakanda. Es en ese momento en donde regresa a su pueblo para liderarlos como el nuevo Pantera Negra.

La historia encantó a los fanáticos por los nuevos rumbos tomados, así como por el regreso del querido antagonista interpretado por Michael B. Jordan en la película Black Panther. Como se recuerda, el personaje falleció y no pudo tener otra aparición en ninguna otra película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Este hecho fue lamentado por los miles de fans, dado que la franquicia no se caracteriza por tener los mejores villanos de la pantalla grande. Asimismo, se habría tratado de un importante atractivo gracias a su complejidad, matices e interpretación del actor.

What if..? es la primera serie animada del UCM. Foto: Marvel Studios

¿Dónde ver online ‘What if...?’ capítulo 6?

Así como los nuevos episodios de What if...?, el sexto episodio se puede ver en la plataforma virtual Disney Plus. Para acceder a las producciones, se deberá pagar una tarifa mensual de S/ 25,90.

¿De qué trata ‘What if...?’ la serie?

El exitoso programa explora momentos clave del universo Marvel y plantea situaciones alternativas sobre algunos de los personajes más importantes de esas películas.