La tercera temporada de Sex education llegó a Netflix luego de una prolongada espera. A lo largo de los ocho capítulos nuevos, los fans finalmente vieron cómo Otis experimentó el amor, la evolución de la relación entre Eric y Adam, así como la introducción de varios personajes nuevos en Moordale High.

¿Qué pasó al final de la tercera temporada?

La nueva temporada nos presentó un nuevo año para los protagonistas e incluso los personajes secundarios dieron mucho de qué hablar. Este fue el caso de Jean, cuyo mundo dio un giro de 180 grados por la llegada de su bebe.

Asimismo, la nueva directora Hope trató de devolver a Moordale a un pilar de excelencia, Aimee descubrió el feminismo, Jackson se enamoró y un correo de voz perdido alcanzó el presente para cambiar las relaciones de todos los estudiantes del instituto educativo.

¿Habrá cuarta temporada?

Tras el último capítulo de Sex education 3, los seguidores del programa se preguntan qué pasará con las amistades, amores y el futuro de sus personajes favoritos. Al tratarse de un final abierto, lo más probable es que los creadores aún tengan más historias en mente para la ficción.

Por el momento no hay un comunicado oficial por parte de Netflix, por lo que solo queda esperar novedades por medio de sus redes sociales. Ciertamente, las posibilidades de una cuarta temporada son muchas y el éxito del show juvenil es razón suficiente para sustentar otra entrega.

¿Qué pasó con Eric y Adam?

La relación entre Adam Groff y Eric Effiong es una de las más queridas por los fanáticos. Foto: composición/Netflix

Tras la infidelidad de Eric en Nigeria, Adam le dice que está dispuesto a superar el problema, pero su novio le interrumpe y dice: “Creo que no fue un tonto beso. Fue algo. (…) Creo que no me arrepiento. Se sintió fácil con él”.

Acto seguido, la razón central se abre paso en la conversación: “Estoy listo para volar y tú estás aprendiendo a caminar. Fue difícil para mí descubrir quién soy. Pero estoy comenzando a perderme. No es tu culpa, solo vamos en direcciones diferentes”, confesó.