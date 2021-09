Sex education 3 en Netflix: ¿qué pasó con Eric y Adam?

Luego de diversos retrasos y postergaciones, la tercera temporada de Sex education finalmente es una realidad en Netflix. El gigante del streaming ha estrenado una tanda de ocho episodios que aseguran un gran momento de diversión, aunque con diversos toques de emotividad. No obstante, no hay lugar a duda de que esta nueva entrega del show ha dado más visibilidad a un mayor rango de personajes.

Sex education 3 póster oficial. Foto: Netflix

Por un lado, la segunda temporada de la serie nos mostró a Eric abandonando a Rahim y, en su lugar, decidió darle una oportunidad a Adam, pese a que ello parecía imposible al inicio. Además, gracias a unos primeros adelantos, los fanáticos pudieron anticipar que finalmente veríamos más de aquella improbable relación. En ese sentido, aquí te contamos qué pasó entre estos personajes en Sex education 3.

Alerta spoilers.

Desde luego que Adam es nuevo en todo lo que respecta a las relaciones homosexuales. A pesar de eso, ha mostrado sus intenciones de ganarse el corazón de Eric, aunque tenga que derribar no solo los estereotipos que existen de por medio, también el hecho de afrontar un mundo lleno de prejuicios, algo que parece abordar con bastante normalidad.

Sex education, tercera temporada. Foto: Netflix

“No quiero que nos distanciemos porque te amo”, le dice el hijo del exdirector Groff al sorprendido mejor amigo de Otis en el episodio cuatro. Pese a ello, cuando hubo una primera oportunidad de mostrarlo como su enamorado ante su madre, Adam tan solo lo menciona como un “compañero”.

Si bien todo marcha dentro de lo que se podría considerar como estable en el romance de ambos personajes, el punto más álgido llega en el episodio 6, donde Eric, durante el viaje familiar a Nigeria para la boda de un pariente, conoce a Oba. La noche de fiesta en el matrimonio los conduce a una pintoresca discoteca, donde el estudiante de Moordale finalmente se siente como en casa. Pero, entre bailes, se besa con el muchacho que acaba de conocer.

No todo es fácil para Adam y su relación con Eric. Foto: TW@NetflixLAT

En el capítulo 7 comienza el remordimiento. Eric le propone a Adam ir a un bar gay, pero este aún no se siente listo para mostrarse abiertamente en público con su pareja. Es ahí donde lo del beso sale a la luz: es el inicio del fin para ambos.

La historia principal sigue su curso hasta que, durante un paseo en bicicleta, el joven Groff dice que está dispuesto a superar el impase que su novio tuvo en Nigeria, pero Eric le interrumpe y dice: “Creo que no fue un tonto beso. Fue algo. (…) Creo que no me arrepiento. Se sintió fácil con él”.

Acto seguido, la razón central se abre paso en la conversación: “Estoy listo para volar y tú estás aprendiendo a caminar. Fue difícil para mí descubrir quién soy. Pero estoy comenzando a perderme. No es tu culpa, solo vamos en direcciones diferentes”, confiesa Eric. Aquella cuestión tuvo su desenlace en el episodio 8, cuando le confiesa a Otis que está soltero nuevamente.

Rahim y Eric no retomaron su relación en Sex Education 3. Foto: Netflix

A todo esto, ¿qué pasó con Rahim? Como era de esperarse, el joven amante de la poesía pasó a un segundo plano. No obstante, su rivalidad latente con Adam parece haberse disipado y, en un giro sorpresivo, se le ve dispuesto a ayudarlo en su momento de tristeza. Quizá podríamos verlos juntos más adelante, de confirmarse una cuarta temporada.