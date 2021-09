Sex education 3, crítica: Eric Effiong, el diamante que finalmente brilla

Lo que pasa con Sex education es que incluso si no has visto la primera temporada, o si simplemente la has pasado en Netflix, hay una gran posibilidad de que puedas predecir todo lo que va a pasar en la serie. Casi todos los argumentos en su hilo conductor general están construidos en torno a clichés. No obstante, todo ello le ha funcionado muy bien al gigante del streaming.

La primera temporada seguía principalmente a Otis; a su interés amoroso, Maeve; y a su mejor amigo, Eric; mientras ayudaban a sus compañeros de clase con sus problemas de pareja, como una especie de consultorio sexual, y pese a no explorar del todo a los roles que tenían como protagonistas, el público quedó satisfecho y a la espera de una nueva entrega.

Pese a que Eric era maltratado por Adam, el joven descubrió que ambos podrían darse una oportunidad. Foto: Netflix

La segunda temporada llegó y finalmente permitió ver a un el elenco de actores secundarios que comenzó a sentirse más desarrollado, especialmente Eric. Ahora, con los flamantes ocho episodios que componen la tercera temporada, el joven que primero empezó como la sombra de Otis, finalmente se convierte en el protagonista de su propio arco en esta tercera entrega del show. Es casi como si la nueva tanda de capítulos hubiera llegado como aquella que le daría más que solo sus cinco minutos de estrellato.

Eric Effiong se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fans. Foto: Netflix

Esta vez lo vemos tomar las riendas de su relación con Adam, y no solo eso. El personaje interpretado por Ncuti Gatwa se siente pleno y fresco, muy a pesar de sus altibajos emocionales (recordemos que decidió tener una relación con alguien que lo maltrató en la escuela). Si bien ya lo hemos visto cubierto de metálicas sombras de ojos y rimbombantes atuendos, esta vez lo que brilla por fuera coincide con lo que lleva por dentro: un hombre que sabe lo que quiere y lo que busca, incluso cuando comete errores en su camino de autodescubrimiento.

Es imperativo aclarar que nada justifica su actuar (Alerta spoilers: engaña a Adam), pero también debemos ponernos en sus zapatos (o en lo que sea que decida que combina con su fabuloso outfit): las decisiones que debe tomar se sitúan justo en medio de un trémulo de pensamientos que son propios de su edad. Además, vive en un pueblo pequeño y sus padres no son los más open-minded del mundo.

Eric Effiong es el mejor amigo de Otis Milburn. Foto: Netflix

Algo que está muy claro es que el crecimiento del personaje será muy apreciado por aquellos que se han sentido identificados con él desde un inicio. Incluso si no te sentiste muy cercano a él, seguro captará tu atención la gran sonrisa de felicidad que dibuja en su rostro.

Sex education 3 - sinopsis oficial

Es un nuevo año, Otis tiene sexo casual, Eric y Adam son oficiales, y Jean tiene un bebé en camino. Mientras tanto, la nueva directora Hope trata de devolver a Moordale a un pilar de excelencia, Aimee descubre el feminismo, Jackson se enamora y un correo de voz perdido sigue acechando.