Joker 2 está en preproducción: secuela traería de regreso a Joaquin Phoenix

Joker, la película dirigida por Todd Phillips, sorprendió a los espectadores en 2019 con su llegada a cines, debido a la feroz historia y el rol protagónico de Joaquin Phoenix. Su éxito no solo se reflejó en taquilla, sino también en la crítica especializada y la temporada de premios a lo mejor de la industria.

Tras esto, los seguidores de DC Films no tardaron en pedir una segunda parte que enfrente al villano con su archienemigo Batman y Warner Bros. no dejó perder la oportunidad. Desde que The Hollywood Reporter reportó que el estudio dio luz verde al proyecto, los fans han esperado más novedades.

Para alegría del fandom, Production Weekly informó que la secuela ya está en preproducción. En este tiempo es que se confirmará la participación de Phoenix y Todd Phillips como protagonista y director respectivamente. Los reportes sobre Martin Scorsese como productor también están dando de qué hablar.

En cuanto al argumento, cabe resaltar que la historia de Joker estuvo ambientada fuera del Universo Extendido de DC, por lo que los creadores tuvieron libertad creativa para plasmar su visión del personaje. Lo mas probable es que la segunda parte tampoco esté ligada al Hombre Murciélago de Ben Affleck o mundo superheroico.

La segunda parte de Joker está más cerca de llegar a la pantalla grande. Foto: composición / Warner Bros

Anteriormente, el medio británico Mirror dio a conocer que Warner Bros. le habría ofrecido hasta 50 millones de dólares a Joaquin Phoenix para que regrese como Joker en dos largometrajes que, de confirmarse, se producirían en los próximos cuatro años.

Luego de esta noticia, Todd Phillips reveló que incluso había presentado el proyecto en forma de tres películas al estudio cinematográfico. “Todavía pienso que es una gran idea”, contó para The Envelope.

Joker: ¿de qué trata la película?

Arthur Fleck adora hacer reír a la gente, pero su carrera como comediante es un fracaso. El repudio social, la marginación y una serie de trágicos acontecimientos lo conducen por el sendero de la locura y, finalmente, cae en el mundo del crimen.