Encantada 2: Amy Adams dice que habrá mucho más baile y canto en la secuela de Disney

La actriz estadounidense Amy Adams, protagonista de Encantada (2007) habló sobre la secuela del filme original en el programa The tonight show, donde brindó nuevos detalles sobre la producción de Disney.

Adams contó que, para esta segunda parte, el equipo de producción tuvo que trasladarse a tierra irlandesas. “La filmamos en Irlanda”, reveló la actriz que dio vida hace más de una década a la princesa Giselle, cuya historia continuará en 2022, según la fecha publicada el portal IMDb.

“Todos están de vuelta” , dijo. “También hemos tenido grandes adiciones al elenco”, explicó la actriz, confirmando así que todos (o al menos una gran parte) del cast original, como Patrick Dempsey, interpretarán nuevamente a los personajes del largometraje original.

De igual manera, Adams celebró la participación de la actriz Maya Rudolph, que también se ha sumado para esta secuela. “Ella interpreta a la mala, así que hemos podido divertirnos mucho juntas”.

Cast de la película Encantada y su secuela

Sobre el aspecto coreográfico, la intérprete de Giselle también anticipó que los fanáticos podrán disfrutar de una mayor cantidad de momentos musicales. “Hay mucho más canto y un montón de baile, lo que ha sido humillante” , bromeó ante el conductor Jimmy Fallon.

“La última vez que de verdad bailé tanto como se me pidió bailar en esta, estaba en mis veintes, y ahora no estoy en mis veintes. En mi corazón, me veo en mis 20 cuando estoy bailando, y luego veo una reproducción (del baile) y digo: ‘Wow, eso no es lo mismo’”, añadió.

Amy Adams en The Tonight Show junto a Jimmy Fallon

En efecto, el tiempo ha transcurrido y la filmación de esta secuela ha llegado luego de largos 14 años del estreno de su primera parte en el año 2007 , donde Disney dio a conocer a una de sus princesas más recordadas y una de sus películas más curiosas en cuanto a la trama.

Desencantada, nombre de la cinta que explorará los cuestionamientos sobre la vida de la princesa Giselle y lo que sucedió 10 años después de su ‘vivieron felices por siempre’, está planeada para llegar en 2022, según el portal IMDb.