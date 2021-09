La leyenda viviente Clint Eastwood es uno de los rostros más icónicos que ha plasmado la pantalla grande. Desde Hombre sin nombre a William Munn, sus personajes han ayudado a crear el perfil de macho que hoy goza de descripciones tan exacerbadas como “semental mexicano de lomo plateado, barba de guardabosques, voz de espartano, pecho de gorila y espalda de gladiador”.

Ahora, el director nos presenta una historia que derrumba el mito de lo que significa ser macho, ahonda en la masculinidad y las segundas oportunidades que nos damos en la vida sin importar los años encima. Para esto, se pone en la piel de Miko, una exestrella de rodeo y criador de caballos que (sobre)vive tras la pérdida de su familia hasta que una inesperada aventura lo trae de regreso al rodeo.

Por supuesto, los años no pasan en vano. Lejos de montar nuevamente un caballo, él viaja en carretera sobre cuatro ruedas para ayudar a su antiguo jefe a traer a su hijo pequeño desde México de vuelta a casa. En el transcurso del camino, lo que inicia como un encargo de mula se transforma en una amena relación cuasi parental que nos evoca inevitablemente a otros de sus tantos trabajos.

El protagonista —como no podía ser de otra manera-— es un viejo cascarrabias, pero no carga con el remordimiento de William Munny ni la feroz fatalidad de Walt Kowalski, sino la pérdida de sus seres amados. En Miko, ese ceño fruncido revela una madurez lúcida en vez de cabreo y rebeldía. Adquiere un semblante más paternal y cálido con la llegada de su joven acompañante en quien vierte su sabiduría.

En cuanto a la fórmula de una vieja leyenda quemando un último cartucho, ya había llegado a su cúspide en películas tan soberbias como Gran Torino o Los imperdonables y no pudo haber encontrado rostro más legítimo que el de Eastwood. Sin embargo, este no es el objetivo principal de Cry Macho, acusado erróneamente de no llenar las botas como sí lo hicieron sus anteriores obras.

En realidad, Clint Eastwood ofrece una reflexión íntima sobre la identidad y el tiempo sin mayores prisas ni artificios narrativos. El final tampoco deja a la pólvora apoderarse del ambiente, sino una melódica luminosidad que busca la reconciliación. Pese a esto y sus bondadosas intenciones, estamos frente a una obra menor en la etapa crepuscular del director.

La película forma parte de la cartelera peruana desde este septiembre. Foto: composición / Warner

Entre los desaciertos se halla la falta de matices en los personajes, la pocas maniobras de un camino lineal, pasajes desaprovechados, así como insuficiente complejidad emocional y de la trama. Todo esto resiente el ameno viaje de los protagonistas y la experiencia que Cry Macho pudo ofrecer a los espectadores.

Cuando menos se trata de un largometraje que no tiene desperdicio para los seguidores del director. Posiblemente, su última cinta y carta de despedida. Pero mientras el vaquero siga dando pisadas firmes, el cine puede tener un respiro entre tantas superproducciones desprovistas de alma y los fans ahora pueden disfrutar de un momento grato junto a un maestro.