Venom 2: primeras reacciones apuntan a que película es mejor que su antecesora

Venom: let there be Carnage es una de las películas más esperadas de 2021. La secuela traerá de regreso al popular simbionte y, esta vez, tendrá que enfrentarse a un poderoso enemigo: Carnage.

Pese a que la cinta no se estrena todavía de manera oficial, un pequeño grupo de espectadores ya fue capaz de ver la película de acción y todo apunta a que fue un éxito en los cines y superaría a su anterior entrega.

“Bueno, puedo decir de todo corazón que @VenomMovie fue absolutamente una carnicería. ¡Me encantó demasiado! ¡Gracias @cineworld por invitarnos!”, comentó una usuaria en Twitter.

Otro cibernauta asegura que el filme fue sorprendente y que mantendrá la discreción de la trama. “Los chicos van a ver esta película y les agradecerán después porque hicieron un trabajo increíble con Andy Serkis. Mis labios están firmemente sellados”.

Asimismo, algo que ha llamado la atención en redes sociales es un comentario que sugiere que habrá escenas postcréditos en Venom 2, por lo que se debe estar atento al final de la película.

Escenas postcrédito en Venom 2. Foto: Twitter @NeilVagg

¿Cuándo se estrena Venom 2: let there be Carnage?

Según fuentes oficiales, Sony y Marvel Studios decidieron mover el estreno de la cinta de su fecha inicial, en octubre de 2020, hasta el 24 de setiembre de 2021, añadiendo más tiempo de expectación. No obstante, el estudio volvió a cambiar el lanzamiento del filme para el 2 de octubre de este año.

¿De qué trata Venom 2?

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Además, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.

Venom 2 - tráiler