Mortal Kombat tendrá su propio universo cinematográfico

Mortal Kombat se estrenó este 2021 y, a pesar de contar con la aceptación del público, no convenció a la crítica especializada. Por tal motivo, Warner Bros planea expandir la saga cinematográfica con una serie de películas y crear su propio universo cinematográfico.

Tal como indica el portal Variety, la compañía está interesada en realizar una secuela o múltiples spin-off. Personajes como Kitana, Baraka y Johnny Cage podrían aparecer en futuras producciones.

Lo más probable es que Cage sea el primer personaje en tener su propio filme, ya que fue una ausencia que no perdonaron los fanáticos en la última cinta. El final del largometraje muestra una clara referencia a Johnny Cage, quien aparecería en la segunda parte de la saga.

“Aunque todo el mundo ama a Johnny Cage, no tenía sentido para la película. Así que nos aseguramos de tantear con los fans al final. Si hacemos más películas, nos dejamos algunos personajes grandes. Mi personaje favorito, Kitana, no está en la película porque no calzaba con la historia. Eso te muestra lo difícil que es tomar estas decisiones”, comentó Greg Russo, guionista de la película.

¿De qué trata Mortal Kombat?

Un resignado luchador de MMA, Cole Young, desconoce por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su guerrero Sub-Zero para perseguirlo. Entonces recibe el apoyo del comandante Jax y encuentra resguardo en el templo de Lord Raiden, un dios anciano y protector de Earthrealm.

Aquí, Cole entrena con los experimentados guerreros Liu Kang, Kung Lao y el mercenario rebelde Kano para enfrentarse junto con los mayores campeones de la Tierra a los enemigos de Outworld en una batalla de alto riesgo por el universo.