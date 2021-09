Mj Rodriguez sobre los Emmy 2021: “Quiero que me vean primero como un ser humano”

La noche de los Emmy es una de las ceremonias más esperadas del año. Si bien el último fin de semana se han revelado a los ganadores en apartados técnicos durante la Creative Arts, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión aún está por nombrar a las rimbombantes producciones que se llevarán a casa sus ansiados premios dorados. Hay un gran deseo de los fans por saber si su serie favorita será galardonada, y las actuaciones principales y secundarias también corren la misma suerte.

En ese sentido, Mj Rodriguez se convirtió en un gran ejemplo de representación de la comunidad LGTB al ser la primera mujer trans en ser nominada a mejor actriz de drama . Sin embargo, el hecho de que su reconocimiento venga acompañado de posicionar primero una parte de su identidad no parece convencerla del todo.

MJ Rodriguez marcó un hito en las nominaciones a los Emmy 2021. Foto: Instagram/@mjrodriguez7

“ Quiero que me vean primero como un ser humano . Lo que viene después es mi condición de afroamericana, latina o mujer trans. Solo quiero que la gente me vea como una artista. Una actriz. Cuando lees continuamente ‘Es la primera intérprete trans que hace esto, la primera mujer trans que está nominada para aquello’, me pregunto cómo empieza a percibirme la gente”, precisó Rodríguez en entrevista con el portal británico The Guardian.

“Me encantaría que mi transexualidad no fuera siempre la causa principal por la que se me celebra. Cuando la gente me ve cantar en el escenario, no quiero que piense en mi transexualidad. Quiero que piensen ‘¿Quién es esa chica de ahí arriba? Lo está haciendo’. Eso es lo que deseo, pero también conozco el mundo”, detalló.

Asimismo, dejó en claro que espera conectar con aquellos proyectos que le permitan destacar su profesionalismo, lo cual incluye poder interpretar una comedia romántica convencional. De hecho, ya sabe con quién quiere protagonizarla: “¡Ryan Reynolds! Es divertido. O Colin Farrell. ¿Sigue en escena? Quiero poder interpretar cualquier cosa. Se trata de saber si soy la persona adecuada para contar la historia de este personaje, ya sea trans, cis, de género no conforme, un monstruo, un superhéroe o un alienígena”, finalizó.

¿De qué trata Pose?

Ambientada en los años 80, Pose es un musical de baile que explora la contraposición de varios segmentos de la vida y la sociedad en Nueva York. En ese contexto, Blanca es la encargada de House of Evangelista, una familia autoseleccionada que proporciona apoyo a jóvenes LGTBIQ+ que han sido rechazados por sus familias.

El desarrollo de la historia nos muestra las competencias, donde los miembros de sus respectivos recintos se desafían entre sí en diversas categorías, en las que son juzgados por sus atuendos, actitud o habilidades de coreografía.