Denis Villeneuve critica al UCM: “No son más que un corta y pega”

Luego de su estreno en el Festival de Venecia, Dune se convirtió en todo un éxito en las primeras apreciaciones de la crítica especializada, con algunos comentarios que la calificaron como “obra maestra”. Este reconocimiento se vio reflejado en los seis minutos de ovación que recibió en el mencionado encuentro fílmico. Con ello en mente, las expectativas de los fans en torno a un arribo comercial a las salas de cine son bastante altas.

Dune está basada en el best-seller homónimo de 1965, escrito por Frank Herbert. Foto: Warner Bros.

Además de su última propuesta protagonizada por Timothée Chalamet, Denis Villeneuve está detrás de grandes largometrajes como Blade Runner 2049 y Prisioners. Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por diversos medios internacionales, los proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel parecen no convencer del todo al aclamado filmmaker.

“Quizá el problema es que estamos delante de demasiadas películas Marvel que no son más que un corta y pega de otras . Tal vez este tipo de películas nos han convertido un poco en zombies. Pero películas grandes y caras de mucho valor hay muchísimas actualmente”, confesó el reconocido director a El Mundo (vía Tomatazos).

Dune, de Denis Villeneuve, es una de las películas de ciencia ficción más esperadas del año. Foto: Warner Bros

Según informa el citado medio, el realizador destacó el trabajo de colegas como Alfonso Cuarón y Christopher Nolan, quienes, a pesar de haberse apoyado en varios millones de dólares para sus respectivas obras fílmicas, aportan un gran sentido de originalidad a la industria cinematográfica.

Villeneuve no ha sido el único que se ha levantado en contra del UCM. Martin Scorsese es una de las prominentes figuras del séptimo arte que ha dejado en claro su posición no tan positiva hacia los filmes encabezados por súper héroes. De hecho, en una entrevista con Empire Magazine en 2019, dijo que las cintas de Marvel no son cine.