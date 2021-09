Venom y Spider-Man tendrán película juntos, anuncia Andy Serkis

Spider-Man vs. Venom llegará al cine. Andy Serkis, director de Venom: let there be Carnage, brindó una entrevista al portal ING, en dónde confirmó que el simbionte se encontrará con el amistoso vecino en un futuro filme.

Cuándo se le consultó al cineasta sobre el posible enfrentamiento, no dudó en responder que ocurrirá: “Mira, esa es la pregunta en boca de todos. Quieren saber si Venom conocerá a Spider-Man, pero personalmente, nunca sucederá. Solo bromeo, por supuesto que sucederá ”.

Sin embargo, expresó que no será pronto, ya que si se realiza el esperado encuentro, Venom podría perderse a grandes enemigos en la pantalla grande.

“Pero, creo que hay tanto. Mira, depende de cuándo quieras llegar allí, y también del apetito. Si la gente quiere más historias de Venom, entonces, para saltar directamente a Spider-Man, podrías ser perdiendo tantos grandes personajes de supervillanos entre ahora y entonces. Así que, en cierto modo, si te apresuras hacia él, podrías estar cerrando la puerta”.

Los villanos a los que se enfrentaría Venom en próximas películas

Cuándo se le consultó a Serkis acerca de qué enemigos tenía planeado para el simbionte, el director indicó que podría ser Toxin, quien aparece por un instante en la última película, y otros vástagos del antihéroe.

“Considerando que, si a la gente le encanta la historia, entonces creo que todos esos otros personajes que están en el canon, que están en la historia de Venom, por ejemplo, todos los supervillanos que están en Ravencroft, el instituto para los criminales una locura, ya sabes, podría haber algunas historias fantásticas. Hay otros personajes como Toxin, y todos los demás simbiontes también antes de esa fecha“.