Marvel Zombies live-action podría llegar al UCM, según Mark Millar

Marvel Zombies es una historia publicada por Marvel Comics en 2005 que se sitúa en un universo alterno, donde los héroes y villanos se han transformado o en escalofriantes muertos vivientes o en potencial presa de estos seres. No obstante, luego de años en las páginas, los fanáticos finalmente pudieron ver su materialización, al menos en versión animada, a través del quinto episodio de What if…?

El episodio 5 de What if...? presentó a los Marvel Zombies. Foto: Marvel Studios

Si bien el público quedó satisfecho con el resultado en Disney Plus, millones de personas ahora quieren saber más de su origen, desarrollo u otras posibles opciones que ‘La casa de las ideas’ podría presentar en una propuesta live-action. Algo que podría concretarse en algún futuro.

De acuerdo con el portal especializado CBR.com, el guionista de cómics e insider Mark Millar dejó entrever aquella posibilidad en una reciente publicación de su boletín personal. “(Si mis fuentes son correctas) habrá un poco de Marvel Zombies de acción real más adelante, pero nunca escucharon eso de mí ”, precisó.

Millar es reconocido por historietas que han servido de inspiración para proyectos del UCM, como la de Civil War, pero lo que comenta no debe tomarse como un anuncio oficial. No obstante, los fans ya han empezado a reclamar que se elabore una trama basada en lo que se vio en el mencionado capítulo de What if...?, y algunos se han adelanto a las probabilidades con sus propias versiones de los personajes a través de fan arts.

Fan art de Marvel Zombies. Foto: Instagram/@artoftimetravel

Fan art de Marvel Zombies. Foto: Instagram/@spdrmnkyxxiii

Marvel Zombies llegaron a What if…?

En la quinta entrega de What if...?, Bruce Banner retorna a la Tierra después de que Thanos atacara a Asgard durante los eventos de Vengadores: infinity war. Pero esta línea argumental ha sufrido una variación: el mundo está amenazado por una infección zombie.

Varios héroes han sido atrapados, pero aún hay algunos sobrevivientes. En ese momento, Banner se une a la resistencia; sin embargo, no todos logran llegar a Wakanda para buscar una posible cura.