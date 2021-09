El juego de las llaves 2 en Amazon Prime: fecha de estreno, personajes y qué pasará

El juego de las llaves está inspirado en las vivencias de millones de parejas en el mundo que han perdido la magia en su relación. Con ello en mente, la comedia dramática se enfoca en cuatro parejas que se lanzan a una aventura de autodescubrimiento en la que intercambian cónyuges para intentar dejar atrás la monotonía de sus rutinas amorosas.

El juego de las llaves 2 póster oficial. Foto: Instagram/@eljuegodelasllaves

Si bien el show ya entregaba una premisa bastante pícara a sus protagonistas, la segunda entrega promete elevar aún más la valla. “Todos los personajes tienen todavía muchísimas historias por contar, son las consecuencias de lo que vivimos en la primera , pero nos enfrentamos a nuevas situaciones que nos van a confrontar y con otras experiencias”, adelantó Fabiola Campomanes en entrevista con Los Angeles Times.

“Vemos su forma de encontrar el equilibrio, quiere recuperar esas piezas para reordenarlas desde un lugar diferente, porque no ha cambiado la necesidad de vivir su sexualidad y conocerse a sí misma. Ella defiende esto, pero al mismo tiempo no quiere soltar lo que es importante”, reveló Maite Perroni sobre su personaje, Adriana, en conversación con el citado medio.

Por otro lado, y para agregarle un toque extra de picardía a la ficción, el reparto adicional incluye a las divas mexicanas Laura León y Alejandra Guzmán, quienes darán vida a Gloria y Astrid, respectivamente.

Alejandra Guzmán es Astrid en El juego de las llaves 2. Foto: Instagram/@eljuegodelasllaves

“Yo me quise adaptar a esta gran producción porque hace 29 años no actuaba y me encantó mi personaje cuando lo leí: es una chava de mundo, que viaja, que es empresaria, que tiene una mente muy liberal, pero que también tiene un corazoncito. Me gusta que tenga versatilidad y que le dé mucha seguridad a esta etapa de El juego de las llaves”, explicó ‘La Guzmán’ a la revista Glamour.

Laura León es Gloria en El juego de las llaves 2. Foto: Instagram/@eljuegodelasllaves

Por su parte, ‘La Tesorito’ también se mostró emocionada por su papel en la serie. “Desde que leí el guion me gustó muchísimo, sinceramente, y no me espanté para nada, al contrario, pensé: ‘qué bueno entregarme con todo esto’. Gloria no acepta estar separada de la familia, llega un momento en el que quiere estar cerca de su hija y nietos, y de pronto ve cada cosa que dice: ‘Ay, Dios mío, mijita... ¡ahora te casas!”, precisó al mencionado portal.

El juego de las llaves, temporada 2 – sinopsis oficial

Han pasado algunos meses desde el último juego de las llaves. Cada miembro del grupo intenta rehacer su vida mientras se enfrenta a las consecuencias que desencadenaron al escoger un par de llaves dentro de un inofensivo tazón de vidrio. Ahora viven con la incógnita de si podrán superar el pasado o deberán rendirse a sus deseos, ya que por mucho que te escondas el deseo te encuentra.

¿Cuándo se estrena El juego de las llaves, temporada 2?

Los primeros cuatro episodios de la segunda temporada de El juego de las llaves llegarán este jueves 16 de setiembre a Amazon Prime Video; mientras que el 23 de setiembre llegan los capítulos 5 y 6. Por último, la séptima y octava entrega llegarán el 30 de setiembre.

El juego de las llaves, temporada 2 – reparto