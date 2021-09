Spider-Man 3 es una de las películas más esperadas por los seguidores del MCU, porque presentará el Spider-Verse. El posible regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como el Hombre Araña es un gran atractivo del film, aunque parece que no veremos esto en pantalla grande.

Al respecto, Garfield participó en la última edición de The tonight show with Jimmy Fallon para reiterar que no formará parte de la película y evitar que las altas expectativas arruinen su estreno el próximo 17 de diciembre. Asimismo, dio su opinión sobre la esperada película y su protagonista.

“Estoy emocionado y creo que Tom Holland es el perfecto Peter Parker y Spider-Man, así que estoy súper emocionado. Y puedo volver a ser un fan, que es mi posición preferida, para poder sentarme entre el público y decir [en broma]: ‘Sí, la has fastidiado, amigo, no lo has hecho tan bien como podrías haberlo hecho’”, contó.

“Consigo ser ese tipo que dice: ‘Meh, no me gusta mucho el traje, y no me gusta mucho…’. Consigo ser esa persona, lo que es mucho más divertido”, fueron las últimas palabras del actor británico sobre el tema.

Spider-Man 3: aquí la sinopsis oficial del film

La cinta enseñará a Peter Parker el significado de ser Spider-Man. Foto: composición / Marvel Studios

“Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe del vecindario se desenmascara y ya no puede separar su vida normal de las altas apuestas de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, forzándolo a descubrir lo que realmente significa ser Hombre Araña “.

¿Qué podemos esperar de Spider-Man 3?

“La película es increíblemente ambiciosa y estoy encantado de decir que lo estamos logrando. Va muy bien. Vimos una escena de pelea que habíamos filmado hace unas semanas y nunca había visto una escena de pelea como esta en el MCU”, fueron las palabras de Tom Holland en una pasada entrevista para Den of geek.