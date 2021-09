Spider-Man 3: Andrew Garfield revela que foto filtrada “es Photoshop”

Spider-Man 3 mostrará el Spider-Verse en pantalla grande para volver realidad la fantasía de los fans. Debido a la aparición de villanos como Dr. Octopus, Electro y Duende Verde, los rumores sobre el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como el Hombre Araña no hicieron más que acrecentarse tras el primer tráiler.

Como se recuerda, Maguire protagonizó la primera adaptación cinematográfica de Spider-Man en la trilogía dirigida por Sam Raimi. En cambio, Garfield solo realizó dos películas bajo la dirección de Marc Webb antes de que la saga sea cancelada por Sony.

La fotografía dio mucho de qué hablar en redes sociales. Foto: captura de Twitter

Al respecto, Garfield ha señalado reiteradamente que no formará parte de la película pese a que el multiverso del MCU es la oportunidad perfecta para su ingreso canon a la saga cinematográfica. A fin de evitar mayores malentendidos, también decidió hablar sobre una supuesta foto filtrada del set de grabación en la que él aparecería.

Durante The tonight show with Jimmy Fallon, el presentador le preguntó por dicha fotografía y su sonada aparición en la película. El actor respondió que no estaba seguro de eso y desmintió la legitimidad de la filtración.

“He oído hablar de (la foto) y sí la había visto. Es un Photoshop”, antes de exclamar: “¡Intento manejar las expectativas!”.

La cinta llegará a los cines el próximo 17 de diciembre del 2021. Foto: composición / Marvel Studios

Spider-Man 3: ¿de qué trata la película?

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe del vecindario es desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de la de superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso. Así es como empieza a descubrir qué significa ser el Hombre Araña.

Spider-Man 3: ¿cuándo se estrena en cines?

En un principio, la tercera entrega de Spider-Man iba a estrenarse el 16 de julio de 2020, pero la pandemia de la COVID-19 retrasó el lanzamiento de la cinta en cines para el 17 de diciembre de 2021.