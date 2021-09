Emmy 2021: cuáles son los premios más importantes en series

Las mejores categorías para los Premios Emmy 2021 son las de mejores series de comedia y drama, además de los mejores directores y guionistas de las mencionadas series. Los Emmy son una premiación donde se valora lo mejor entre series y miniseries, además de programas de variedades.

Este domingo 19 de septiembre de 2021 se celebrarán dichos premios en una ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. La gala cuenta con más de 10 categorías no solamente en televisión, sino también en streaming.

The flight attendant (HBO Max)

Emily in Paris (Netflix)

This is us (NBC).

The Mandalorian (Disney+)

The crown (Netflix)

The boys (Amazon Prime)

Mare of Easttown (HBO).

The underground railroad (Amazon Prime)

B Positive (episodio: Pilot) — James Burrows}

The Flight Attendant (episodio: In case of emergency) — Susanna Fogel

Hacks (episodio: There is no line) — Lucia Aniello

Mom (episodio: Scooby-Doo checks and salisbury steak) — James Widdoes

Ted Lasso (episodio: Biscuits) — Zach Braff

Ted Lasso (episodio: The hope that kills you) — MJ Delaney