Una de las series animadas de superhéroes más esperadas de este 2021 es sin duda What if...? Esta producción basada en los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel mostrará historias alternativas a las ya conocidas.

Asimismo, se conoce que el programa contará con un total de 10 episodios que se transmitirán vía streaming. A continuación, detallamos todo lo que se sabe sobre el episodio 6 de la ficción.

¿Cuándo y a qué hora se estrenará el capítulo 6 de What if…?

El episodio 6 de What if...? se podrá ver en Perú desde el miércoles 15 de septiembre de 2021 a partir de las 3.00 a. m. Para los demás países de Latinoamérica y en España, estos son los siguientes horarios de estreno:

El Salvador, Costa Rica y Nicaragua: miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 2.00 a. m.

Ecuador, Panamá y Colombia: miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 3.00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 4.00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 5.00 a. m.

España: miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 9.00 a. m.

¿Dónde ver el capítulo 6 de ‘What if...?’ online?

Los nuevos episodios de What if...? se podrán ver en la plataforma virtual Disney Plus. Para acceder a las producciones, se deberá pagar una tarifa mensual de S/ 25,90.

¿Qué pasó en ‘What if..?’, capítulo 5?

En el episodio 5 de What if...? se pudo ver una variante de Thor luego de la temprana aparición de Loki y sus otras versiones que provocaron el caos multiversal. Además, apareció Hawkeye, quien tuvo un curioso encuentro con Iron Man, pero esta vez en su versión zombi.

What if...?, capítulo 6 - avance

Personajes de What if...?