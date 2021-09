Premios Emmy 2021: ¿cuándo y a qué hora se celebrará el evento?

Como en cada año, en los Premios Emmy se reconocerá a lo mejor de la televisión y el streaming. En su edición 73, el evento será conducido por el actor y comediante Cedric Antonio Kyles o más conocido como Cedric The Entertainer.

Asimismo, todas las producciones seleccionadas son aquellas que se transmitieron entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo del mismo año. Los títulos más resaltantes son: The boys, The crown, The mandalorian, Cobra Kai, Gambito de dama y la nominada en 23 categorías, WandaVision.

Diferentes plataformas de videos online entrarán a la competencia y HBO Max se encuentra, por el momento, en primer lugar con 130 nominaciones en total, mientras que Netflix se acerca con 129. Otros servicios también riñen la gala: Disney Plus con 71, Apple TV + con 34 y Amazon Prime Video con 18.

A continuación, mencionamos cuándo será la celebración de los Emmy 2021 y dónde ver el evento vía online.

¿Cuándo se celebran los Premios Emmy 2021?

La gran ceremonia de los Premios Emmy 2021 se llevará a cabo este domingo 19 de septiembre de 2021 desde el Microsoft Theater en el centro de Los Ángeles, California.

¿Dónde ver ONLINE los Emmy 2021?

Los Emmy 2021 se transmitirán de manera virtual y en vivo para Estados Unidos a través de la señal de la CBS y Paramount+. En el caso de Perú y algunos países de Latinoamérica, el evento se podrá seguir a través de los canales TNT y TNT Series.

Hora para ver los Emmy 2021

El evento iniciará a partir de las 5.00 p. m (hora peruana) con la alfombra roja y la premiación será desde las 6.00 p. m..