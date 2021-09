La casa de papel 5, final: el guion cambió hasta el último minuto

La casa de papel 5 lanzó su primera parte en Netflix y dejó atónitos a los miles de fanáticos alrededor del mundo. La acción, nuevas revelaciones y muertes de importantes personajes como Tokio fueron algunos de los eventos más remarcables.

Tras dichos sucesos, los fans están a la expectativa de los nuevos episodios que marcarán el cierre definitivo del exitoso programa. En una reciente entrevista para SensaCine, Pedro Alonso (’Berlín’) desveló que los creadores no la tuvieron fácil.

De acuerdo con el actor, el proceso fue contrarreloj y no sabían muy bien cómo cerrar la historia. Por esto, tuvieron que realizar numerosos cambios hasta el último minuto.

“Tanto es así que —lo ha confesado Álex Pina públicamente— nosotros estábamos en rodaje dándolo todo y el departamento de dirección demandaba la última versión del capítulo 10 y no llegaba porque no la tenían. No sabían cómo acababa. Tenían varias ideas, por supuesto, como es normal, pero no acababan de configurar de la forma en que les satisfacía. Lo hicieron y aún así luego lo cambiaron”, detalló.

La casa de papel 5, parte 2, llegará en diciembre vía online. Foto: Netflix

En esa misma linea, su compañero Patrick Criado (Rafael) agregó que fue un proceso diferente al que tuvo en otras ocasiones. “Lo que nosotros vivimos y a lo que nosotros nos enfrentamos cuando estamos rodando y cuando nos llegan guiones —que no sabemos bien lo que va a ocurrir y tú mismo te sorprendes leyendo— va a ser algo parecido a lo que va a sentir el espectador”, finalizó.