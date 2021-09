El Pingüino: HBO Max alista spin-off de The Batman enfocado en el villano de Gotham

Aunque muchos de los superhéroes más queridos de DC Comics han cobrado vida de la página a la pantalla, puede que Batman sea el que más adaptaciones de acción real ha tenido a lo largo de las décadas. No obstante, una de las mejores cosas de la mitología del ‘Caballero Oscuro es la variada galería de villanos a la que tiene que enfrentarse, dentro de los cuales resalta The Penguin.

Si bien la cinta The Batman, protagonizada por Robert Pattison, aún no llega a los cines, Warner Bros. se estaría adelantando a su éxito con la realización de un nuevo proyecto en streaming. De acuerdo con lo reportado por Deadline, una serie enfocada en El Pingüino se encuentra actualmente en desarrollo para HBO Max , y contará con la presencia de Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) como guionista.

La versión de Danny DeVito de El Pingüino es una de las más recordadas por los fanáticos. Foto: Warner Bros.

Pese a que Colin Farrell es el actor encargado de dar vida a Oswald Cobblepot en la próxima película del Hombre Murciélago, Variety explica que aún no se ha confirmado si la estrella de Hollywood retomará su papel para esta producción. En cuanto a la trama, el citado medio revela que se buscaría contar los orígenes del recordado antihéroe y cómo ascendió al poder en el submundo criminal de Gotham.

Si este spin-off sigue viento en popa y no es cancelado, sería la segunda historia derivada de The Batman en HBO Max, dado que, según detalla el mencionado portal, el streamer ya ha ordenado un drama ambientado en el Departamento de Policía de la icónica ciudad resguardada por el héroe de DC, con Joe Barton en el cargo de showrunner.