Úrsula Corberó: “La casa de papel era casi un experimento”

Ve su rostro en las calles de su natal España, en Sudamérica, en la India o en Dubái. Para Úrsula Corberó, ese fenómeno solo tiene que ver –por ahora– con ‘La casa de papel’. “Tokio me ha cambiado la vida”, dice sobre la narradora de la historia de la banda convocada por El Profesor (Álvaro Morte) para asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. “Que una serie española arrase tanto, cruce tantas fronteras a nivel mundial, con un presupuesto que… Hicimos una cosa muy humilde, era casi un experimento. Yo me acuerdo cuando empezamos era de: ‘Bueno, a ver esta locura, a ver cómo sale’, ¿no? Porque podía salir muy bien, podía salir fatal. Era muy arriesgado”, dice en una entrevista a la que tuvo acceso La República.

Pero la original serie española fue comprada por Netflix y emitida en 190 países. Antes de la pandemia, las citas que tenían con la prensa podían durar tres días. El elenco –con trayectoria en España– habló desde la primera temporada del trasfondo social de la producción, más allá del fenómeno pop en el que se había convertido cada personaje a partir de su debut en streaming. Tan solo Corberó es seguida actualmente por cerca de 23 millones en Instagram.

“A veces siento como que todavía no soy muy consciente. Y evidentemente eso me ha cambiado a nivel personal y en todos los aspectos. Yo intento ser la misma. A veces me sale, a veces no... Pero también tengo la suerte de estar rodeada un poco de gente que está muy en la tierra. Sé que me hace bien, porque soy muy fantasiosa y me voy para arriba y estoy muy en las nubes... Pero a través de Tokio siento que de alguna manera he tenido que tomar más las riendas de todo. No me preguntes por qué pero sí que he tenido que aferrarme más a mí misma. Hablo en todos los sentidos, ¿eh? En cuanto a aferrarme a mi familia, a mi autoestima, a mi seguridad... Las cosas que sé que a mí me hacen bien... ser como soy. Y a lo mejor eso antes no lo tenía tan presente”, sostiene, “también estoy haciendo mucha terapia, no nos vamos a engañar... que la terapia siempre va bien. Se lo recomiendo a todo el mundo”.

La actriz, novia del actor Chino Darín, hijo del protagonista de Relatos salvajes, continúa su carrera en Hollywood, con lo cual concreta un sueño que perseguía desde la niñez. La cuarentena la pasó en Buenos Aires con los Darín y este año presentó su primera película en Estados Unidos, Snake Eyes. “Me llevo de Tokio –ojalá pueda y permanezca para siempre– su fortaleza. La fuerza que ella tiene para afrontar cualquier adversidad que le ponga la vida. Yo ahora soy un poco más así gracias a Tokio, debo decir. Me gustaría quedarme con eso, con su valentía, con su garra… También hay algo muy bonito, y que hace mucho que la gente odie y ame a Tokio por momentos, y es que a lo mejor se equivoca, pero ella lo hace. Y yo creo que eso es muy importante en la vida en general: hacer lo que uno cree, en lo que uno confía y seguir las intuiciones de uno mismo. Si te equivocas, siempre hay una moraleja, un aprendizaje detrás de eso, ¿no? Y creo que en ese sentido Tokio es superfiel a sí misma. Y me gusta. Y me gusta que la embarre. Que se levante otra vez y diga: ‘Soy un desastre. Sigo para adelante, no pasa nada’”.

Comenta que le debe a la serie una de las mejores experiencias de su vida, como filmar en el archipiélago de San Blas. “Empezamos a ver todo azul eléctrico, impresionante. Estábamos metidos en el mar y salías todo fluorescente. Espectacular. Entonces, contra esa anécdota, ya... no se puede hacer nada”. Para Corberó, ‘La casa de papel’ está en la última temporada “a la potencia máxima”, pero se queda con el capítulo 6 de la primera. “Cuando nos escapamos de la casa de Toledo para ir a la verbena del pueblo... y ahí hay un baile, hay una danza con las cámaras, sin cortes, donde estamos Río, Nairobi, Denver y yo... que fue muy divertido. Yo creo que fue la secuencia donde nos hicimos amigos. Para mí fue muy simbólica. Fue un día muy importante en mi vida”.